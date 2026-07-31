Паламарчук покинул «Невский», чтобы блистать в другом детективном сериале: выйдет на «Иви» со дня на день

Но не переживайте, он покинул «Невский» не навсегда.

Поклонникам Дмитрия Паламарчука не придется долго ждать новой встречи с любимым актером. Звезда «Невского» сыграл главную роль в детективном сериале «Число зверя», действие которого разворачивается в суровые 90-е. На этот раз ему предстоит не борьба с организованной преступностью, а охота на жестокого серийного убийцу.

Вместо Фомы — принципиальный следователь

После харизматичного Фомы Дмитрий Паламарчук примерил совершенно другой образ.

В сериале «Иви» «Число зверя» он играет следователя прокуратуры Алексея Кирсанова. После нападения бандитов герой вынужден переехать в небольшой город, где вскоре сталкивается с серией загадочных и жестоких убийств.

Кирсанов привык добиваться результата не грубой силой, а логикой и вниманием к деталям. Чтобы выйти на след преступника, ему придется буквально научиться мыслить как маньяк.

Лихие 90-е станут полноценным героем истории

Создатели обещают не просто детектив, а атмосферное путешествие в эпоху, когда закон далеко не всегда был сильнее криминала.

Мрачные улицы, разборки преступных группировок, постоянное чувство опасности и серийный убийца, которого невозможно просчитать, — именно в таких условиях предстоит работать главному герою.

По словам авторов проекта, привычные правила расследования здесь перестают действовать, а любая ошибка может стоить жизни.

Новый шанс увидеть любимого актера в необычной роли

Зрители давно привыкли видеть Дмитрия Паламарчука в образах сильных и харизматичных персонажей. Однако в «Числе зверя» ему досталась роль человека, который побеждает не кулаками, а интеллектом и выдержкой.

Если вы соскучились по новым работам звезды «Невского», «Число зверя» определенно стоит взять на заметку. Судя по первым материалам, зрителей ждет напряженный детектив, атмосферные 90-е и история, в которой главным оружием станет не пистолет, а способность просчитывать преступника на несколько шагов вперед.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.