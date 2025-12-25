Меню
Киноафиша Статьи Паламарчук обошел Борисова и Жаркова, а «Первый отдел» оставил с носом «Фишера» и «Аутсорс»: главные итоги 2025 года по версии Кино-Театр.Ру

Паламарчук обошел Борисова и Жаркова, а «Первый отдел» оставил с носом «Фишера» и «Аутсорс»: главные итоги 2025 года по версии Кино-Театр.Ру

25 декабря 2025 07:58
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

В топе фильмов — «Август», уверенно занявший первое место.

Год подходит к концу, и портал Кино-Театр.Ру традиционно подвел итоги — не по кассе и не по громким заголовкам, а по реальному интересу зрителей. Кто чаще всего искался, кого обсуждали, за какими именами и проектами следили весь 2025-й.

Актёры: эффект сериала и длинной дистанции

Главное событие года — лидерство Дмитрия Паламарчука. Он много лет держался в десятке, но именно в 2025-м, на фоне успеха сериала «Ронин», вышел на первое место.

Следом — Сергей Жарков, Юра Борисов и Антон Батырев. Отдельно бросается в глаза стабильный интерес к актёрам «долгоиграющих» сериалов: «Первый отдел», проекты НТВ и ТВ-3 уверенно формируют зрительскую повестку.

Кино: история важнее сказки

В топе фильмов — «Август», уверенно занявший первое место. За ним — «Пророк», «Батя 2», «Кракен». Как отметил главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов, аудитория всё реже выбирает условные сказки и всё чаще — историю, драму, переосмысление прошлого и настоящего.

Актрисы: неожиданный поворот

Самым обсуждаемым женским именем года стала Карина Андоленко. После многих лет в топ-10 именно сейчас она возглавила рейтинг — благодаря «Спасской». Рядом с ней в десятке — Ника Здорик, Карина Разумовская, Екатерина Стулова, Марина Александрова. Примечательно, что зритель всё чаще интересуется актрисами не «по статусу», а по конкретной роли.

Сериалы: привычка, которой не изменяют

Абсолютный лидер — «Первый отдел-4». Далее — «Аутсорс», «Ландыши», «Фишер». Эти проекты не просто выходили — за ними следили, их обсуждали, к ним возвращались. Итоги года показывают простую вещь: зритель ценит последовательность, живых героев и ощущение, что сериал — это надолго.

Рейтинги Кино-Театр.Ру в очередной раз подтвердили: внимание аудитории — самый честный показатель успеха. И в 2025 году оно было на стороне сериалов, сильных актёрских работ и историй без декоративного блеска.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
