«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день

Последние годы режиссеры особенно охотно снимают сериалы, в которых послевоенное время перекликается с событиями ВОВ, в том числе с преступлениями нацистов. Если вы любите фильмы такого формата, то отлично подойдет первый сезон сериала «Алекс Лютый», главную роль в котором сыграл Сергей Пускепалис.

О чем серил

Сюжет очень схож с «Палачом», в котором расследование ведет майор Черкасов. В центре сюжета сериала «Алекс Лютый» — розыск и задержание жестокого нацистского палача Александра Лехновского, известного как Алекс Лютый, который после окончания войны укрылся в СССР под новой фамилией, и чьи преступления остались нераскрытыми. Действие сосредоточено на следователях МВД: они расследуют убийство писателя, намеревавшегося обнародовать правду о Лютом, и в 1970-е годы пытаются обнаружить и вывести на свет нациста, живущего под прикрытием.

Почему стоит посмотреть

Сериал держит зрителя в напряжении, показывая работу спецотдела МВД и КГБ, который спустя десятилетия занимается поиском нацистских преступников. Проект точно передает атмосферу 70‑х годов, создавая мрачную, но увлекательную историю. При этом в сериале есть также и любовная линия.

Главный герой подполковник Егор Сухарев во время расследования влюбляется в сотрудницу архива Министерства обороны СССР, а вот первая любовь дочери героя заканчивается неожиданным для зрителя образом.