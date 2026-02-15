Пахлава не фаворит: какую сладость Сулейман ел при дворе — сегодня её сможет сделать любая хозяйка (рецепт)

«Великолепный век» подробно показывал дворцовые пиры и роскошь Османской империи, но одну деталь сериал обошёл стороной. Зрителям так и не рассказали, какую сладость действительно любил султан Сулейман. А между тем у него был свой фаворит — десерт, который в XVI веке считался признаком статуса и моды.

Речь о тулумбе. Это хрустящие трубочки из заварного теста, обжаренные в масле и пропитанные густым сахарным сиропом. Во времена Сулеймана тулумбу готовили при дворце Топкапы и подавали на пирах для знати. Сахар тогда был дорогим продуктом, а добавки вроде лимона, розовой воды и фисташек делали десерт по-настоящему элитным.

Популярность тулумбы объяснялась просто: эффектная подача, долгий срок хранения и яркий контраст хруста и сладости. Историки отмечают, что султан особенно ценил такие сочетания вкусов. Сегодня тулумбу легко приготовить дома.

Ингредиенты для теста:

1 стакан воды

100 г сливочного масла

1 стакан муки

3 яйца

щепотка соли

Для сиропа:

2 стакана сахара

1 стакан воды

1 ч. л. лимонного сока

Воду, масло и соль доводят до кипения, добавляют муку и вымешивают массу. После остывания вводят яйца. Тесто отсаживают в горячее масло, обжаривают до золотистого цвета и сразу перекладывают в горячий сироп на пару минут.

Посыпка из фисташек или корицы делает десерт ближе к дворцовому варианту. Тулумба — редкий случай, когда историю Османской империи можно попробовать на вкус и повторить на обычной кухне.