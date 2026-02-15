Меню
Киноафиша Статьи Пахлава не фаворит: какую сладость Сулейман ел при дворе — сегодня её сможет сделать любая хозяйка (рецепт)

15 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Великолепный век»

В «Великолепном веке» этого почему-то не показали.

«Великолепный век» подробно показывал дворцовые пиры и роскошь Османской империи, но одну деталь сериал обошёл стороной. Зрителям так и не рассказали, какую сладость действительно любил султан Сулейман. А между тем у него был свой фаворит — десерт, который в XVI веке считался признаком статуса и моды.

Речь о тулумбе. Это хрустящие трубочки из заварного теста, обжаренные в масле и пропитанные густым сахарным сиропом. Во времена Сулеймана тулумбу готовили при дворце Топкапы и подавали на пирах для знати. Сахар тогда был дорогим продуктом, а добавки вроде лимона, розовой воды и фисташек делали десерт по-настоящему элитным.

Популярность тулумбы объяснялась просто: эффектная подача, долгий срок хранения и яркий контраст хруста и сладости. Историки отмечают, что султан особенно ценил такие сочетания вкусов. Сегодня тулумбу легко приготовить дома.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Ингредиенты для теста:

  • 1 стакан воды
  • 100 г сливочного масла
  • 1 стакан муки
  • 3 яйца
  • щепотка соли

Для сиропа:

  • 2 стакана сахара
  • 1 стакан воды
  • 1 ч. л. лимонного сока

Воду, масло и соль доводят до кипения, добавляют муку и вымешивают массу. После остывания вводят яйца. Тесто отсаживают в горячее масло, обжаривают до золотистого цвета и сразу перекладывают в горячий сироп на пару минут.

Посыпка из фисташек или корицы делает десерт ближе к дворцовому варианту. Тулумба — редкий случай, когда историю Османской империи можно попробовать на вкус и повторить на обычной кухне.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
