Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца

Не так давно Netflix обнародовал любопытную статистику: оказалось, многие зрители сознательно выключают некоторые фильмы, не досматривая до конца. Причина — не в скуке, а в обратном: картины вызывают слишком сильную тревогу, шок или даже физический дискомфорт.

Стриминг проанализировал данные и выделил ленты, которые чаще всего прерывали после отметки в 70% просмотра. Такое значение выбрано не случайно — если зритель добрался до этой точки, значит, фильм его увлёк. А вот дальнейший отказ от просмотра, по логике платформы, как раз и говорит о чрезмерной интенсивности происходящего на экране.

Собрали 5 фильмов из этого списка.

«Лихорадка»

Пятеро друзей решают отметить выпускной уединённым отдыхом в лесном домике. Идиллический отдых быстро превращается в кошмар, когда один персонаж заражается странным вирусом, вызывающим агрессию и мутации.

Болезнь начинает распространяться, доверие между друзьями рушится. Ежедневная борьба за выживание и растущая паранойя заставляют каждого задаваться вопросом — кто следующий поддастся болезни?

Фильм «Лихорадка» — современный ремейк культового хоррора Элая Рота. Создатели сохранили оригинальный сценарий, но добавили новые визуальные решения и акцент на точные спецэффекты, чтобы усилить ощущение нарастающей паники.

«Парк резни»

Двое неудачливых грабителей, спасаясь от погони, захватывают заложницу. Но их побег оборачивается новой ловушкой — они попадают на землю бывшего офицера, устроившего в каньонах смертельную игру.

Теперь охотники стали добычей. Психопат с винтовкой начинает преследование, а единственный шанс выжить — пройти через лабиринт скал.

Фильм «Парк резни» сознательно стилизован под грубые и атмосферные ленты 70-х: зернистое изображение, кислотные цвета и дергающаяся камера создают эффект старого плёночного хоррора.

«Пираньи»

Секретный военный эксперимент приводит к жутким последствиям — в реку попадают мутировавшие пираньи. Ненасытные хищники плывут вниз по течению, сметая всё на своём пути.

Детектив и учёная объединяются, чтобы остановить рыб до того, как они достигнут переполненного туристического курорта. Но времени катастрофически мало.

Фильм «Пираньи» стал культовым образцом B-movie, созданным как «ответ» на «Челюсти» Спилберга. Именно эта картина открыла дорогу в Голливуд режиссёру Джо Данте и породила целую франшизу.

«Сырое»

Юная вегетарианка Джастин поступает в престижную ветеринарную академию, где царит жёсткая система обрядов. На посвящении первокурсников насильно заставляют съесть сырой мясной продукт — и с этого момента жизнь девушки превращается в кошмар.

Внезапно пробудившаяся тяга к мясу нарастает с каждым днём, переплетаясь с бурной студенческой жизнью: вечеринками, сложными отношениями и поиском себя. Внутренняя борьба постепенно обнажает тёмные стороны её личности.

Фильм «Сырое» произвёл скандал на Каннском фестивале еще до премьеры на стриминге — некоторые зрители не выдерживали напряжённых сцен и теряли сознание во время просмотра. Эта провокационная работа мгновенно стала известной.

«Пустота»

Полицейский привозит раненого мужчину в небольшую больницу на окраине города. Ночью в здании начинают происходить жуткие вещи: пациенты сходят с ума, а само здание окружает толпа в белых балахонах.

Вскоре в коридорах появляются кошмарные существа, а все выходы оказываются заблокированными. Герои оказываются в ловушке, где законы реальности перестают действовать.

Авторы «Пустоты» вдохновлялись классикой Джона Карпентера, используя практические эффекты вместо компьютерной графики. Фильм стал культовым примером современного хоррора, сознательно сделанного в ретро-стилистике.

