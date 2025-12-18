Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Овен на Гриффиндоре, а Скорпион — на Слизерине: определяем факультет в Хогвартсе по вашему знаку зодиака

Овен на Гриффиндоре, а Скорпион — на Слизерине: определяем факультет в Хогвартсе по вашему знаку зодиака

18 декабря 2025 11:50
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Не нужно проходить тесты, просто посмотрите на дату рождения.

Если бы распределяющая шляпа в «Гарри Поттере» умела читать гороскопы, Хогвартс выглядел бы именно так. Знаки зодиака удивительно точно ложатся на факультеты — не по принципу «кто громче», а по характеру, привычкам и тому, как человек ведёт себя в общей гостиной в три часа ночи. Разбираемся, кому куда — и почему это пугающе работает.

Гриффиндор: те, кто вечно попадает в историю

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Овен, Лев и Стрелец — факультет людей, у которых сначала действие, потом мысль. Овен полезет вперёд, даже если вход закрыт и висит табличка «не входить». Лев чувствует себя героем по умолчанию — камера будто всегда наведена на него. Стрелец же умудряется попасть в приключение, просто выйдя за хлебом.

Гриффиндор — это импульс, харизма и готовность ввязаться в авантюру без плана. Именно поэтому именно там оказываются те, кто потом спасает мир, но обязательно с побочными разрушениями.

Слизерин: стратеги без лишних эмоций

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Скорпион, Козерог и Рыбы выглядят спокойнее, чем есть на самом деле. Скорпион не злой — он просто всегда думает на три хода вперёд. Козерог — учебник по амбициям и дисциплине, идеальный деканский фаворит. Рыбы кажутся тихими, но если уж колдуют — то с эффектами, которые потом обсуждают на всех факультетах.

Слизерин — не про подлость, а про расчёт. Это факультет людей, которые знают, зачем они здесь, и редко действуют без выгоды.

Когтевран: факультет бессонницы и идей

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Близнецы, Весы и Водолей — интеллектуальный перегрев. Близнецы — слишком много идей и слишком мало сна. Весы — эстетика, логика и почерк, которым хочется любоваться. Водолей — тот самый студент, который придумывает заклинание, о котором ещё нет главы в учебнике.

Когтевран — это место, где знания важнее громких поступков. Здесь спорят до рассвета, потому что «ещё один аргумент» кажется важнее сна.

Пуффендуй: те, с кем хочется жить в одной комнате

Кадр из фильма «Фантастические твари»

Телец, Рак и Дева — уют, забота и порядок. Телец любит стабильность и хорошие завтраки в общей гостиной. Рак кормит всех, жалеет всех и автоматически становится лучшим соседом по общежитию. Дева молча наводит идеальный порядок и спасает остальных от хаоса.

Пуффендуй — недооценённый факультет. Именно здесь держится быт, тепло и ощущение, что тебя примут таким, какой ты есть.

Почему это работает

Факультеты Хогвартса всегда были не про «хороших» и «плохих», а про типы людей. Знаки зодиака — тоже. И в какой-то момент эти две системы неожиданно совпали:

  • одни рвутся вперёд,
  • другие думают наперёд,
  • третьи ищут смысл,
  • четвёртые создают дом.

И, честно говоря, если бы распределяющая шляпа шептала не «храбрость» или «амбиции», а «Овен» или «Козерог», результат был бы почти тем же самым.

Так что вопрос теперь не в том, на каком вы факультете, а в другом: вы тот, кто бросается в бой, тот, кто всё просчитал, тот, кто придумал новое заклинание — или тот, кто сварил чай после битвы?

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет Читать дальше 19 декабря 2025
2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник» 2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник» Читать дальше 19 декабря 2025
Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки Читать дальше 19 декабря 2025
Спустя 18 лет этот недооцененный научно-фантастический фильм получил высокую оценку от астрофизика: очень и очень точный Спустя 18 лет этот недооцененный научно-фантастический фильм получил высокую оценку от астрофизика: очень и очень точный Читать дальше 18 декабря 2025
«Европа Плюс» выбрала 10 нашумевших фильмов 2025 года — от «F1» с Питтом до «Франкенштейна» «Европа Плюс» выбрала 10 нашумевших фильмов 2025 года — от «F1» с Питтом до «Франкенштейна» Читать дальше 18 декабря 2025
Худшая часть во всей франшизе: первые отзывы на «Аватар 3» доказывают, что Кэмерон, похоже, поспешил Худшая часть во всей франшизе: первые отзывы на «Аватар 3» доказывают, что Кэмерон, похоже, поспешил Читать дальше 17 декабря 2025
Collider составил список 10 самых смелых и захватывающих триллеров 2025 года: на 1 место попал хит с Леонардо Ди Каприо Collider составил список 10 самых смелых и захватывающих триллеров 2025 года: на 1 место попал хит с Леонардо Ди Каприо Читать дальше 17 декабря 2025
Фанаты даже пароль «P@Rt3izFr&BrdZr2» расшифровали: 7 крайне умных и точных пасхалок в мультфильме «Зверополис 2» Фанаты даже пароль «P@Rt3izFr&BrdZr2» расшифровали: 7 крайне умных и точных пасхалок в мультфильме «Зверополис 2» Читать дальше 17 декабря 2025
Культовый боевик 90-х вернут на экраны: кто заменит Киану Ривза и Патрика Суэйзи в фильме «На гребне волны» Культовый боевик 90-х вернут на экраны: кто заменит Киану Ривза и Патрика Суэйзи в фильме «На гребне волны» Читать дальше 17 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше