Овен на Гриффиндоре, а Скорпион — на Слизерине: определяем факультет в Хогвартсе по вашему знаку зодиака

Не нужно проходить тесты, просто посмотрите на дату рождения.

Если бы распределяющая шляпа в «Гарри Поттере» умела читать гороскопы, Хогвартс выглядел бы именно так. Знаки зодиака удивительно точно ложатся на факультеты — не по принципу «кто громче», а по характеру, привычкам и тому, как человек ведёт себя в общей гостиной в три часа ночи. Разбираемся, кому куда — и почему это пугающе работает.

Гриффиндор: те, кто вечно попадает в историю

Овен, Лев и Стрелец — факультет людей, у которых сначала действие, потом мысль. Овен полезет вперёд, даже если вход закрыт и висит табличка «не входить». Лев чувствует себя героем по умолчанию — камера будто всегда наведена на него. Стрелец же умудряется попасть в приключение, просто выйдя за хлебом.

Гриффиндор — это импульс, харизма и готовность ввязаться в авантюру без плана. Именно поэтому именно там оказываются те, кто потом спасает мир, но обязательно с побочными разрушениями.

Слизерин: стратеги без лишних эмоций

Скорпион, Козерог и Рыбы выглядят спокойнее, чем есть на самом деле. Скорпион не злой — он просто всегда думает на три хода вперёд. Козерог — учебник по амбициям и дисциплине, идеальный деканский фаворит. Рыбы кажутся тихими, но если уж колдуют — то с эффектами, которые потом обсуждают на всех факультетах.

Слизерин — не про подлость, а про расчёт. Это факультет людей, которые знают, зачем они здесь, и редко действуют без выгоды.

Когтевран: факультет бессонницы и идей

Близнецы, Весы и Водолей — интеллектуальный перегрев. Близнецы — слишком много идей и слишком мало сна. Весы — эстетика, логика и почерк, которым хочется любоваться. Водолей — тот самый студент, который придумывает заклинание, о котором ещё нет главы в учебнике.

Когтевран — это место, где знания важнее громких поступков. Здесь спорят до рассвета, потому что «ещё один аргумент» кажется важнее сна.

Пуффендуй: те, с кем хочется жить в одной комнате

Телец, Рак и Дева — уют, забота и порядок. Телец любит стабильность и хорошие завтраки в общей гостиной. Рак кормит всех, жалеет всех и автоматически становится лучшим соседом по общежитию. Дева молча наводит идеальный порядок и спасает остальных от хаоса.

Пуффендуй — недооценённый факультет. Именно здесь держится быт, тепло и ощущение, что тебя примут таким, какой ты есть.

Почему это работает

Факультеты Хогвартса всегда были не про «хороших» и «плохих», а про типы людей. Знаки зодиака — тоже. И в какой-то момент эти две системы неожиданно совпали:

одни рвутся вперёд,

другие думают наперёд,

третьи ищут смысл,

четвёртые создают дом.

И, честно говоря, если бы распределяющая шляпа шептала не «храбрость» или «амбиции», а «Овен» или «Козерог», результат был бы почти тем же самым.

Так что вопрос теперь не в том, на каком вы факультете, а в другом: вы тот, кто бросается в бой, тот, кто всё просчитал, тот, кто придумал новое заклинание — или тот, кто сварил чай после битвы?

