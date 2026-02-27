Меню
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи

27 февраля 2026 08:56
Кадр из фильма «Три полные сумки: Овечий детектив»

Ленты поражают сюжетом.

«Три полные сумки: Овечий детектив» (еще одно название «Следствие ведут овечки») — пожалуй, самая абсурдная и обаятельная премьера года. В центре сюжета — пастух Джордж Харди в исполнении Хью Джекмана, который каждый вечер читает своим овцам детективные романы, даже не подозревая, что те внимательно слушают и делают выводы.

Но однажды на ферме происходит настоящее преступление, и безропотные животные внезапно превращаются в самых дотошных следователей.

А мы решили не останавливаться на овцах и вспомнили ещё несколько детективов, которые ломают привычные шаблоны и заставляют взглянуть на жанр совершенно под другим углом.

«Достать ножи»

Это, пожалуй, самый стильный «обманщик» в списке. Он начинается как идеальный уютный детектив в духе Агаты Кристи: большой старый дом, эксцентричная семья, таинственная смерть патриарха и частный детектив с забавным акцентом.

Но примерно в середине фильм вдруг переворачивается с ног на голову, показывая, что настоящее расследование только начинается, а зритель всё это время смотрел не на те улики.

Кадр из фильма «Достать ножи»

«Исчезнувшая»

Дэвид Финчер снял фильм, после которого люди начали с подозрением смотреть на своих вторых половин. Всё начинается как классическая история о пропавшей жене и муже под подозрением.

Но фильм постоянно меняет жанр: из полицейского расследования он превращается в дневниковую исповедь, затем в триллер, а потом в нечто, что хочется пересмотреть сразу же, чтобы увидеть, как ловко тебя обманули.

Кадр из фильма «Исчезнувшая»

«Покемон. Детектив Пикачу»

Действие разворачивается в мире, где покемоны давно стали частью повседневной жизни и спокойно соседствуют с людьми. Тим Гудман давно зарыл свои детские мечты стать тренером и теперь тихо работает в страховой, вдали от шумной столицы.

Мать его умерла, с отцом‑полицейским он рассорился и почти не общался. Но однажды новость переворачивает всё: Гарри пропал при загадочных обстоятельствах после аварии, и его, скорее всего, уже нет в живых.

Тим отправляется в Райм‑Сити, город, где покемонов особенно много, и там сталкивается с Пикачу — бывшим напарником отца, который потерял память, но умудряется бойко разговаривать голосом Райана Рейнольдса. Выясняется, что Гарри как раз расследовал странные вспышки агрессии у покемонов, и теперь Тиму вместе с говорливым детективом предстоит докопаться до истины.

Кадр из фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
Фото: Кадры из фильмов «Три полные сумки: Овечий детектив» (2026), «Достать ножи» (2019), «Исчезнувшая» (2014), «Покемон. Детектив Пикачу» (2019)
Светлана Левкина
