Киноафиша Статьи Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял»

18 февраля 2026 18:08
Кадр из сериала «Первый отдел»

Зрители разочарованы релизом.

На НТВ наконец случилось премьера пятого сезона «Первого отдела». Но первые же серии расстроили зрителей.

В первую очередь, критика фанатов сводится к технической составляющей сериала. Из-за некачественного звука услышать, что говорят герои, практически невозможно. Поэтому многие в раздражении выключают телевизор.

«Озвучка безобразная, плохое качество замазывают какофонией звуков, которую называют музыкой. Диалоги вообще не поймешь!», «Какая ужасная озвучка, я не могу ничего расслышать по ТВ», — пишут комментаторы.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Впрочем, те, кто все же расслышал диалоги, были разочарованы не меньше.

«Хамский Шибанов мне в первых сериях очень не понравился. С Брагиным по-свински поступил в полицейском участке, разговоры про Веру вел. Хороший друг не стал бы вообще этот вопрос поднимать», — отметили в Сети.

В итоге некоторые и вовсе пришли к выводу, что «Первый отдел» уже утратил звание хита НТВ.

«Ещё раз убеждаюсь, что "Невский" это всё-таки огромная мультивселенная с интересными арками персонажей, качественным экшенм и харизматичным героями. А "Первый отдел" — это просто камерный, типичный сериал про следаков, на который создатели не тратят много сил и средств, рядом с "Невским" не стоял», — посетовала одна из зрительниц.

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Светлана Левкина
