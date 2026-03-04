Меню
Киноафиша Статьи Отвлечься от «Первого отдела» легко: всего три серии новой экранизации детектива Агаты Кристи от Netflix порадовали не меньше

4 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Тайна семи циферблатов»

Догадыватесь, о какой книге идет речь?

На Netflix вышел британский мини-сериал «Тайна семи циферблатов», являющийся экранизацией одноимённого детективного романа Агаты Кристи. В главных ролях сыграли Миа Маккенна-Брюс, Хелена Бонем Картер и Мартин Фриман.

Действие разворачивается в 1925 году: в роскошном загородном особняке вечером проходит званый приём, а наутро один из гостей обнаружен мёртвым в собственной кровати. Официальная версия смерти — самоубийство, однако далеко не все герои и свидетели соглашаются с этим объяснением.

Я в восторге от того, как «Тайна семи циферблатов» передаёт атмосферу джазовой эпохи: помпезные загородные усадьбы, безупречные костюмы и невероятная работа оператора. Актёрский состав мне особенно понравился — Мартин Фриман привнёс в роль привычную интеллигентную остроумность, а Миа Маккенна‑Брюс оказалась невероятно харизматичной, что делает их дуэт живым и энергичным.

Это не нудная история, а легкий и приятный детектив в духе шпионских историй, который можно посмотреть залпом.. К тому же компактность формата — всего три серии — делает просмотр идеальным для вечера в выходной день. Мне также понравилось, что это новое прочтение одной из ранних и менее известных работ Агаты Кристи: классическая интрига сохранена, но подана с современным подходом, что добавляет свежести.

Фото: Кадр из сериала «Тайна семи циферблатов»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
