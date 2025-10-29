Меню
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»?

29 октября 2025 16:40
Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Существа кажутся настоящей загадкой.

В мультсериале «Леди Баг и Супер-кот» квами — это милые создания, которые помогают обладателям магических амулетов превращаться в супергероев. При этом каждый квами совершенно уникален. У них разные суперспособности, собственные характеры и даже вкусовые предпочтения.

Создатели мультфильма специально подчеркивают, что у квами отсутствует пол. Эти волшебные существа считаются полностью гендерно-нейтральными.

При этом для простоты восприятия авторы условно разделили квами на «мальчиков» и «девочек», наделив их соответствующими чертами. Например, к «девочкам» относят Тикки, Поллен и Лонгг. А среди «мальчиков» можно назвать Плагга, Нууру и Триккса.

Ранее портал «Киноафиша» писал правильную хронологию «Леди Баг и Супер-Кота».

Светлана Левкина
