Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»?

В мультсериале «Леди Баг и Супер-кот» квами — это милые создания, которые помогают обладателям магических амулетов превращаться в супергероев. При этом каждый квами совершенно уникален. У них разные суперспособности, собственные характеры и даже вкусовые предпочтения.

Создатели мультфильма специально подчеркивают, что у квами отсутствует пол. Эти волшебные существа считаются полностью гендерно-нейтральными.

При этом для простоты восприятия авторы условно разделили квами на «мальчиков» и «девочек», наделив их соответствующими чертами. Например, к «девочкам» относят Тикки, Поллен и Лонгг. А среди «мальчиков» можно назвать Плагга, Нууру и Триккса.

