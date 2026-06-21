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Отвары из трав, спринцевание уксусом и другие уловки: как в гареме Сулеймана наложницы предохранялись от беременностей?

21 июня 2026 06:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Не для всех зачатие ребенка означало счастье и бездетную старость.

В сериале «Великолепный век» наложницы — томные красавицы, в ожидании султана поправляющие локон у зеркала. Но за роскошными нарядами, улыбками и танцами скрывалась суровая реальность, о которой зрителям почти не рассказали. Беременность в гареме была не романтикой, а политическим актом. И если Хюррем родила будущего султана и вошла в историю, то для десятков других девушек зачатие могло обернуться концом.

Не каждая имела право на ребёнка. Иногда султан просто проявлял интерес — а отказать ему было нельзя. Тогда в дело вступала изобретательность. Метод Хюррем — вовсе не про власть через материнство, а порой и про хитроумную защиту от неё.

На первом месте были отвары. Девушки пили настои из хвоща, полыни, крокуса, мяты — трав с лёгким абортивным эффектом. Эти рецепты передавались шепотом от старшей наложницы к младшей.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Другой способ — спринцевание. Сок граната, уксус, цитрусовые — всё, что могло окислить среду и убить сперматозоиды. К этому добавлялись масла: оливковое или кедровое. Об интиме предупреждали заранее, и время подготовиться у наложниц было.

Самые отчаянные изготавливали примитивные тампоны из хлопка с настоями трав и коры деревьев. Барьер был символическим, но хоть каким-то. Работало это всё плохо. Беременности случались — и тогда девушки шли на аборт. Варварский, без наркоза, с риском для жизни. У кого не было права рожать — у той не было и права на ошибку.

Гарем в «Великолепном веке» показан красиво. Но за этой красотой стояла борьба. Тихая, тайная и почти всегда — без шансов на победу.

Также прочитайте: Она хотела его смерти: как Валиде помогала Хюррем устранить Ибрагима — и это не выдумка сценаристов.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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