Отсылки к «Ледниковому периоду» неслучайны: как безобидный мультфильм предсказывает будущую катастрофу в «Чужом»

2 сентября 2025 20:04
Кадр из мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»

В проекте «Чужой: Земля» нашли любопытные пасхалки.

Сериал «Чужой: Земля» вводит множество захватывающих идей во франшизу. Кроме того, фанаты нашли в ленте немало отсылок на поп-культуру.

И если пасхалка к «Зловещим мертвецам» еще объяснима общим духом хоррора, то отсылки к мультику «Ледниковый период: Континентальный дрейф» выглядят по меньшей мере странно. Но у них особый смысл.

Отсылки к «Ледниковому периоду»

Во флешбэке Джо смотрит этот мультфильм, а позже когда он пытается уйти со своей должности, то использует цитату из «Ледникового периода», замаскированную в игру слов и понятную только в оригинале.

На первый взгляд, причина использования мультика проста. Это лента, которая сблизила Джо и его сестру в детстве. Кроме того, «Ледниковый период» и «Чужой» принадлежат студии 20th Century Studios, поэтому не пришлось бороться за авторские права. Но есть и другие мнения.

Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Смысл отсылок

Действие «Чужой: Земля» происходит в 2120 году, поэтому Джо и Марси испытывают ностальгию по мультфильму, которому уже 108 лет.

А ведь именно в «Ледниковом периоде 4» рассказывается о расколе Пангеи, пока основные персонажи дрейфуют в океане на айсберге. Мультфильм заканчивается тем, что их дом разрушен, и они находят новый ареал обитания.

В «Чужой: Земля» в 2120 году человечество, кажется, неплохо справляется, но это ненадолго. В конце «Чужого 4: Воскрешение» Рипли 8 и Колл прибывают на Землю, которая представляет собой пустошь, лишенную большей части жизни. За время отсутствия Рипли планета претерпевает катастрофические изменения до такой степени, что она становится неузнаваемой для нее.

Действие фильма происходит в 2381 году, более чем через 250 лет после событий «Чужой: Земля». Если сериал будет продлен после 1-го сезона, то возможно зрители увидят, как Земля меняется катастрофическими способами, точно так же, как это было в «Ледниковом периоде: Континентальный дрейф».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что новый «Чужой» напугал критиков на 90 % свежести.

Фото: Кадры из мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» (2012), сериала «Чужой: Земля»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
