Отсылка к Рипли очевидна: кадр из нового «Хищника» не зря напомнил зрителям «Чужих»

Фильм «Хищник: Планета смерти» не просто вводит в сюжет андроидов Тию и Тессу от корпорации Weyland-Yutani. Создатели ленты заложили в нее и еще одну отсылку, которая тесно переплетает картину с миром «Чужого».

Отсылка к «Чужому»

Поклонники «Чужого» наверняка заметили знакомую деталь в фильме «Хищник: Планета смерти». Один из образов андроида Тессы содержит прямую отсылку к защитному костюму Эллен Рипли из классических «Чужих» 1986 года.

Сюжет картины знакомит зрителей с молодым Деком. Он отправляется на опасную планету, кишащую монстрами, чтобы победить ужасное существо по имени Калиска. Такой подвиг должен был вернуть ему расположение деспотичного отца. В этом непростом путешествии его верной союзницей стала синтетик Тия.

Их планам помешала команда во главе с Тессой, которая приходится Тие сестрой-близнецом. Тесса вознамерилась уничтожить сестру, а самого Дека превратить в подопытный образец. В результате главным противником дуэта стал не монстр, а безжалостный андроид.

Решающая схватка была крайне напряженной. Тесса оказалась грозным и прекрасно вооруженным противником.

В какой-то момент она забралась в робот-погрузчик, чтобы получить превосходство в силе. Именно этот механизм и показался знакомым зрителям. Похожую машину использовала Эллен Рипли во втором «Чужом» для своей битвы с ксеноморфом.

Сиквел «Хищника»

Режиссер Дэн Трахтенберг уже строит планы по расширению вселенной Хищника. Его новый проект может развить сюжетную линию Дека и Тии.

Также рассматривается вариант кроссовера с другими работами режиссера — фильмами «Добыча» и анимацией «Хищник: Убийца убийц».

Шансы на сиквел выглядят весьма высокими. Картина «Хищник: Планета смерти» уверенно стартовала в прокате, собрав сразу 80 миллионов долларов при производственном бюджете в 100 миллионов. Такие кассовые показатели обычно убеждают студию дать зеленый свет продолжению.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа.