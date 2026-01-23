Меню
Отставка отменяется: Черкасов снова станет ключевой фигурой в «Мосгазе-12» — Первый канал выкатил подробности

Отставка отменяется: Черкасов снова станет ключевой фигурой в «Мосгазе-12» — Первый канал выкатил подробности

23 января 2026 11:50
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»

Многие думалти, что проект завершился, но нет.

Появились первые подробности продолжения одного из самых устойчивых хитов Первого канала — цикла «Мосгаз».

Проект, который уже много лет держит внимание зрителей, снова возвращает на экран своего ключевого героя. Отставной майор Иван Черкасов вновь окажется в центре сюжета, несмотря на формально завершенную историю.

Черкасов снова в деле

Создатели подтверждают: «Мосгаз-12» готовится к производству, и Черкасов никуда не исчезает. Его возвращение — не формальность и не камео, а полноценное участие в новом расследовании. Герой снова окажется там, где прошлое, система и человеческие слабости сплетаются в опасный узел.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»

Одновременно Первый канал готовит продолжения других успешных сериалов. В разработке находятся новые сезоны «Казанова-3» и «Доктор Преображенский-3». Это подтверждает стратегию канала: ставка делается на проверенные истории и персонажей, к которым зритель уже привязался.

Почему это важно

«Мосгаз» давно перестал быть просто детективом. Это сериал о времени, характерах и выборе, который приходится делать в условиях давления и страха. Возвращение Черкасова — знак того, что история еще не сказала последнего слова, а интерес к ней по-прежнему высок.

Проект снова обещает напряженный сюжет, узнаваемую атмосферу и ту самую интонацию, за которую зрители возвращаются к «Мосгазу» из сезона в сезон.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые вышли в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
