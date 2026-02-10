Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Отсчет пошел — зрители приготовились: так выйдет 5 сезон «Первого отдела» 16 февраля, или все же нет?

Отсчет пошел — зрители приготовились: так выйдет 5 сезон «Первого отдела» 16 февраля, или все же нет?

10 февраля 2026 16:40
Кадр из сериала «Первый отдел»

Пытаемся разобраться в этой интриге.

Иногда ожидание нового сезона превращается в отдельный детектив — с догадками, намёками и почти конспирологическими теориями. Именно в такой атмосфере сегодня живут поклонники «Первого отдела», пытаясь понять главное: увидим ли мы пятый сезон в ближайшее время или телеканал снова заставит зрителей томиться в неизвестности.

Тишина, которая только подогревает интерес

Повтор предыдущих сезонов подошёл к финалу — а это обычно верный признак скорой премьеры. Зрители давно привыкли к этой телевизионной логике: сначала марафон старых серий, затем — громкий старт продолжения.

Но на этот раз всё иначе. Официальных заявлений нет, пресс-служба молчит, а интернет тем временем наполняется противоречивыми версиями. Одни источники уверяют, что показ вот-вот начнётся, другие осторожно намекают — проект может оказаться технически не готов.

Слишком быстро для большого проекта?

Главный повод для сомнений — сроки производства. Говорят, новый сезон готовили всего около десяти месяцев. Для масштабного детектива на несколько десятков серий это почти рекордная скорость: обычно такие проекты создают полтора года, а то и больше.

Отсюда и слухи. Кто-то предполагает, что сезон могут разделить на части. Другие считают, что премьеру просто перенесут. А пока зрителям остаётся лишь внимательно следить за обновлением эфирной сетки — именно она расставит все точки над «i».

Так миф или всё-таки реальность?

Пока канал не сделал официального заявления, всё происходящее остаётся в зоне предположений, передает дзен-канал «Мир современного кино». Но одно ясно точно: интерес к пятому сезону огромный, и игнорировать его невозможно.

Иногда самое громкое объявление — это затянувшаяся пауза. И если премьера всё же появится в сетке вещания, она почти наверняка станет одним из самых обсуждаемых телевизионных событий.

А значит, остаётся только ждать. И — как в хорошем детективе — внимательно следить за подсказками.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На одном уровне с «Первым отделом»: 3 российских детективных сериала, которые не отпускают до последней серии На одном уровне с «Первым отделом»: 3 российских детективных сериала, которые не отпускают до последней серии Читать дальше 10 февраля 2026
«Самое слабое звено сериала»: эту героиню «Первого отдела» почти все зрители признали самой раздражающей «Самое слабое звено сериала»: эту героиню «Первого отдела» почти все зрители признали самой раздражающей Читать дальше 10 февраля 2026
Фанатам «Первого отдела» — приготовиться: этот сериал НТВ снят по той же формуле Фанатам «Первого отдела» — приготовиться: этот сериал НТВ снят по той же формуле Читать дальше 8 февраля 2026
Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны Читать дальше 11 февраля 2026
«Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят «Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят Читать дальше 11 февраля 2026
Российские детективы тоже умеют смешить: «Солнце, море, два ствола» возвращается на СТС 24 февраля со 2 сезоном Российские детективы тоже умеют смешить: «Солнце, море, два ствола» возвращается на СТС 24 февраля со 2 сезоном Читать дальше 11 февраля 2026
Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Читать дальше 11 февраля 2026
«Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды «Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды Читать дальше 11 февраля 2026
«Триггер» — прекрасен, но уже засмотрела до дыр: эти 3 психологических драмы не дадут выключить телевизор «Триггер» — прекрасен, но уже засмотрела до дыр: эти 3 психологических драмы не дадут выключить телевизор Читать дальше 11 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше