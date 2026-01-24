Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Отпуск на двоих» и еще 3 ленты, которые помогут разобраться в дружбе между мужчиной и женщиной: заменят сеанс у психолога

«Отпуск на двоих» и еще 3 ленты, которые помогут разобраться в дружбе между мужчиной и женщиной: заменят сеанс у психолога

24 января 2026 14:00
Кадр из фильма «Отпуск на двоих»

Картины объединяет важная тема.

Премьеру фильма «Отпуск на двоих» представили под интересным углом. В соцсетях сразу заговорили, что Netflix наконец показал честную историю о настоящей дружбе между мужчиной и женщиной.

Сюжет знакомит нас с Поппи и Алексом. Они — разные, но вот уже десять лет остаются лучшими друзьями.

Кажется, что это просто история о притяжении противоположностей. Однако всё не так очевидно. Чтобы понять главную мысль картины, нужно обязательно досмотреть её до самых титров. Именно финал расставляет все точки.

А пока мы подобрали ещё три фильма на эту же тему. В них тоже исследуются непростые и искренние отношения между друзьями разного пола.

«С любовью, Рози»

Рози и Алекс выросли бок о бок, став самыми близкими друзьями. Их история могла бы стать романтичной, но судьба распорядилась иначе.

На выпускном Рози узнала, что беременна от другого, а Алекс улетел строить карьеру в Америку. Следующие тринадцать лет они прожили порознь, обзаведясь собственными семьями. Однако ни один из них так и не нашёл настоящего счастья в этих союзах.

Рози одна растит дочь, а браки Алекса раз за разом распадаются. Но между ними осталась тонкая, неразрывная нить. Все эти годы они оставались верными друзьями по переписке. Эти чувства тихо ждали своего часа, чтобы однажды напомнить о себе вновь.

Кадр из фильма «С любовью, Рози»

«Когда Гарри встретил Салли»

С самого начала знакомства Гарри высказывает Салли свою теорию. Он уверен, что мужчина и женщина просто не способны на чистую дружбу. Рано или поздно между ними неизбежно возникнет физическое влечение.

Салли с этим категорически не согласна. Проверить эту спорную идею им предстоит на собственном опыте.

Их жизненные пути будут постоянно пересекаться и снова расходиться. После первой встречи они разъедутся, чтобы снова случайно увидеться через пять лет. Ещё через несколько лет, перешагнув тридцатилетний рубеж, они станут по-настоящему близкими друзьями.

Они будут доверять друг другу секреты, оказывать поддержку и делиться самым сокровенным. Любая попытка отдалиться или завести роман будет вызывать у них странную тревогу и сомнения. А правильный ли это выбор?

Кадр из фильма «Когда Гарри встретил Салли»

«Дружба и никакого секса?»

Двадцатилетний Уоллес переживает не лучшие времена. Его девушка изменила ему с преподавателем. После этого он бросает учёбу в медицинском и уезжает жить к сестре.

Чтобы развеяться, по настоянию друга, парень идёт на вечеринку. Там он знакомится с Шантри — очаровательной кузиной своего приятеля.

Она работает художницей-аниматором. У неё отличное чувство юмора и интересы, совпадающие с увлечениями Уоллеса. Кажется, он наконец нашёл родственную душу. Всё складывается просто прекрасно.

Но эта идиллия рушится в один момент. Шантри невзначай упоминает о своём парне. Теперь мечты Уоллеса о романе разбиваются. Всё, на что он может рассчитывать, — это место во френдзоне.

Кадр из фильма «Дружба и никакого секса?»
Фото: Кадры из фильмов «Отпуск на двоих» (2026), «С любовью, Рози» (2014), «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Дружба и никакого секса?» (2013)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не «Челюсти» и не «Парк Юрского периода»: этот фильм Спилберга напугал даже самого мастера ужасов Стивена Кинга Не «Челюсти» и не «Парк Юрского периода»: этот фильм Спилберга напугал даже самого мастера ужасов Стивена Кинга Читать дальше 24 января 2026
Боже, какой же он старенький! Включила новую комедию с 91-летним Пьером Ришаром и залипла — рекомендую ее всем друзьям миллениалам Боже, какой же он старенький! Включила новую комедию с 91-летним Пьером Ришаром и залипла — рекомендую ее всем друзьям миллениалам Читать дальше 23 января 2026
10 главных номинантов на «Оскар»: лучше фильмы 2025 года, которые должны посмотреть все 10 главных номинантов на «Оскар»: лучше фильмы 2025 года, которые должны посмотреть все Читать дальше 23 января 2026
Это рекорд: вот какой фильм взял 16 номинаций на «Оскаре» — почему хоррором 2025 года одержимы и критики, и зрители? Это рекорд: вот какой фильм взял 16 номинаций на «Оскаре» — почему хоррором 2025 года одержимы и критики, и зрители? Читать дальше 23 января 2026
Ладно «Белоснежка» с рейтингом 2,2 на IMDb, но Джаред Лето за что? Объявлены номинанты «Золотой малины-2026» — 14 марта узнаем, кто опозорился Ладно «Белоснежка» с рейтингом 2,2 на IMDb, но Джаред Лето за что? Объявлены номинанты «Золотой малины-2026» — 14 марта узнаем, кто опозорился Читать дальше 22 января 2026
52 млн бюджета, 355 млн сборов и ни одной фантастической выдумки: обожаю этот si-fi фильм о космосе, рядом с которым «Интерстеллар» выглядит сказкой 52 млн бюджета, 355 млн сборов и ни одной фантастической выдумки: обожаю этот si-fi фильм о космосе, рядом с которым «Интерстеллар» выглядит сказкой Читать дальше 21 января 2026
Обожаю эти 3 мистических сериала, после которых вопросов больше, чем ответов: и предупреждаю, что они не для фонового просмотра Обожаю эти 3 мистических сериала, после которых вопросов больше, чем ответов: и предупреждаю, что они не для фонового просмотра Читать дальше 21 января 2026
В этих сериалах нет кнопки «стоп»: сейчас смотрю 4 новинки, которые незаметно съедают все мои выходные (и не жалею) В этих сериалах нет кнопки «стоп»: сейчас смотрю 4 новинки, которые незаметно съедают все мои выходные (и не жалею) Читать дальше 20 января 2026
Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Читать дальше 25 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше