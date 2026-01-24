«Отпуск на двоих» и еще 3 ленты, которые помогут разобраться в дружбе между мужчиной и женщиной: заменят сеанс у психолога

Премьеру фильма «Отпуск на двоих» представили под интересным углом. В соцсетях сразу заговорили, что Netflix наконец показал честную историю о настоящей дружбе между мужчиной и женщиной.

Сюжет знакомит нас с Поппи и Алексом. Они — разные, но вот уже десять лет остаются лучшими друзьями.

Кажется, что это просто история о притяжении противоположностей. Однако всё не так очевидно. Чтобы понять главную мысль картины, нужно обязательно досмотреть её до самых титров. Именно финал расставляет все точки.

А пока мы подобрали ещё три фильма на эту же тему. В них тоже исследуются непростые и искренние отношения между друзьями разного пола.

«С любовью, Рози»

Рози и Алекс выросли бок о бок, став самыми близкими друзьями. Их история могла бы стать романтичной, но судьба распорядилась иначе.

На выпускном Рози узнала, что беременна от другого, а Алекс улетел строить карьеру в Америку. Следующие тринадцать лет они прожили порознь, обзаведясь собственными семьями. Однако ни один из них так и не нашёл настоящего счастья в этих союзах.

Рози одна растит дочь, а браки Алекса раз за разом распадаются. Но между ними осталась тонкая, неразрывная нить. Все эти годы они оставались верными друзьями по переписке. Эти чувства тихо ждали своего часа, чтобы однажды напомнить о себе вновь.

«Когда Гарри встретил Салли»

С самого начала знакомства Гарри высказывает Салли свою теорию. Он уверен, что мужчина и женщина просто не способны на чистую дружбу. Рано или поздно между ними неизбежно возникнет физическое влечение.

Салли с этим категорически не согласна. Проверить эту спорную идею им предстоит на собственном опыте.

Их жизненные пути будут постоянно пересекаться и снова расходиться. После первой встречи они разъедутся, чтобы снова случайно увидеться через пять лет. Ещё через несколько лет, перешагнув тридцатилетний рубеж, они станут по-настоящему близкими друзьями.

Они будут доверять друг другу секреты, оказывать поддержку и делиться самым сокровенным. Любая попытка отдалиться или завести роман будет вызывать у них странную тревогу и сомнения. А правильный ли это выбор?

«Дружба и никакого секса?»

Двадцатилетний Уоллес переживает не лучшие времена. Его девушка изменила ему с преподавателем. После этого он бросает учёбу в медицинском и уезжает жить к сестре.

Чтобы развеяться, по настоянию друга, парень идёт на вечеринку. Там он знакомится с Шантри — очаровательной кузиной своего приятеля.

Она работает художницей-аниматором. У неё отличное чувство юмора и интересы, совпадающие с увлечениями Уоллеса. Кажется, он наконец нашёл родственную душу. Всё складывается просто прекрасно.

Но эта идиллия рушится в один момент. Шантри невзначай упоминает о своём парне. Теперь мечты Уоллеса о романе разбиваются. Всё, на что он может рассчитывать, — это место во френдзоне.