Оторопели после финала российского хита «Твое сердце будет разбито»? У истории есть продолжение — пока только в книге

У истории «Твое сердце будет разбито» есть продолжение — и об этом знают далеко не все. После успеха экранизации зрители начали активно искать вторую часть истории, ведь финал фильма оставил множество вопросов. И оказалось, что роман Анны Джейн — это не одиночная история, а целая дилогия.

«Твое сердце будет разбито»

Фильм по роману Анны Джейн вышел 26 марта и сразу стал кассовым хитом. Уже в первый уикенд картина заработала около 200 миллионов рублей и возглавила российский прокат.

История рассказывает о «хорошей девочке» и бунтаре, которые неожиданно влюбляются друг в друга. Такой сюжет многим напомнил «Три метра над уровнем неба», а популярность книги помогла фильму быстро найти свою аудиторию.

«По осколкам твоего сердца» — продолжение истории

Многие не знают, что «Твое сердце будет разбито» — это первая часть дилогии. Продолжением истории стал роман «По осколкам твоего сердца», где события развиваются дальше и герои сталкиваются с новыми испытаниями.

Общий тираж дилогии уже превысил 1 миллион экземпляров, что подтверждает огромную популярность истории. После выхода фильма интерес к книгам вырос ещё сильнее — продажи романа увеличились в несколько раз.

Будет ли продолжение фильма

Создатели пока не подтвердили сиквел официально, но возможность продолжения активно обсуждается. В издательстве отмечают, что вторая часть дилогии вполне может получить экранизацию.

Рост продаж книг после премьеры фильма только усиливает интерес к продолжению. Поэтому вероятность того, что история получит вторую часть на экране, сейчас выглядит очень высокой.