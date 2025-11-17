Меню
Киноафиша Статьи Относится ли «Хищник: Планета смерти» ко вселенной «Чужого»? Ксеноморфов нет, но корпорация снова в игре

Относится ли «Хищник: Планета смерти» ко вселенной «Чужого»? Ксеноморфов нет, но корпорация снова в игре

17 ноября 2025 18:00
«Хищник: Планета смерти»

Как новая глава франшизы аккуратно расширяет мифологию без прямого кроссовера.

Фильм «Хищник: Планета смерти» стал одной из самых обсуждаемых премьер осени. И один вопрос волнует фанатов уже с первого трейлера: входит ли он во вселенную «Чужого»?

Дэн Трахтенберг, режиссёр картины, дал понять: связи между двумя мифами действительно существуют. Причём куда тоньше и интереснее, чем раньше.

Косвенная, но однозначная связь

Если вы ищете в кадре ксеноморфа, его нет. И это сделано намеренно. Трахтенберг подчёркивает, что новый фильм не про «драку двух монстров», а про мифологию мира, где эти существа могут сосуществовать.

Он объяснил, что хотел показать вселенную шире — без прямых отсылок и фан-сервисных столкновений, но с уважением к общей истории.

«Вейланд-Ютани»: главный знак принадлежности

Главный аргумент в пользу того, что фильм находится в той же реальности, — появление корпорации «Вейланд-Ютани». Это один из самых узнаваемых элементов вселенной «Чужого».

Компания, десятилетиями охотившаяся за идеальным организмом, не появляется в кадре буквально, но её следы — технологии, документы, детали фона — заметят те, кто знает, куда смотреть.

И именно она стала тем мостом, который связывает «Хищника: Планета смерти» с мифом о ксеноморфах.

Почему создатели избегают прямых пересечений

После провальных попыток объединить франшизы в игре «Alien vs. Predator» студии сделали выводы. Теперь нимание фокусируется на аккуратное расширение вселенной — без сшибания лбами двух культовых существ.

В «Планете смерти» мы видим ту же стратегию: история развивается автономно, но в рамках общего мира, где присутствуют синтетики, корпоративные интересы и знакомый эстетический код.

Что это значит для фанатов

Зрителям, которые следят за обеими франшизами, фильм даёт редкую возможность увидеть, как вселенная «Чужого» может расширяться без ксеноморфов.

Это не кроссовер, а шаг к более продуманной мифологии, где место есть и охотникам, и корпорациям, и будущим возможным пересечениям.

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
