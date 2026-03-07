Отмечаем 8 марта, как в «Москве слезам не верит»: как накрыть стол в духе профессорского ужина, чтобы гости ахнули

«Москва слезам не верит» давно стала своего рода энциклопедией советского быта в картинках. Владимир Меньшов так плотно нашпиговал картину деталями, что по ней можно изучать, как жили, одевались и, конечно, что ели в те годы.

Особое место занимают сцены застолий. Самое роскошное — в профессорской квартире, где оказывается главная героиня. Накрыто так, что у зрительниц перехватывало дыхание.

Говорят, многие в СССР потом специально пересматривали эти эпизоды, чтобы разобрать по кадрам: что стоит на столе, как разложены приборы, в каком порядке подавали угощения. Настоящее пособие для идеального приёма гостей.

Меню сцены

Для профессорского ужина девушки постарались на славу. Меню составили так, чтобы ни у кого не возникло сомнений: перед ними настоящие родственницы именитого профессора.

На столе появился печёночный паштет, оливье, жареная курица. Огурцы не подали прямо в банке — их аккуратно нарезали полукольцами и разложили по тарелкам.

Людмила отвечала за десерт и превратила яблоки в тонко нарезанные цветочки. Но главный фурор произвели деликатесы, которые достал Антон Круглов: консервированные крабы, морская капуста, килька и бутерброды с икрой.

Прием гостей

Обстановка вечера была под стать меню. Музыка звучала негромко, гости вели чинные беседы, никто не повышал голоса.

Завершилось всё танцами и коллективным просмотром телевизора — по тем временам само по себе событие. Квартира в сталинской высотке, с её высокими потолками и антикварной мебелью, словно была создана для таких приёмов.