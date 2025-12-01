Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Откуда Жеглов узнал, где ловить Ручечника в «Место встречи изменить нельзя»: в фильме об этом ни слова, а вот роман объясняет, кто слил адрес и время

Откуда Жеглов узнал, где ловить Ручечника в «Место встречи изменить нельзя»: в фильме об этом ни слова, а вот роман объясняет, кто слил адрес и время

1 декабря 2025 13:17
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Для тех, кто не читал книгу — это показалось странным, но все достаточно логично.

Если вы думали, что знаете «Место встречи изменить нельзя» наизусть — есть эпизод, который прячется между кадрами. Как Глеб Жеглов понял, где и когда ловить Ручечника?

Почему у Большого, почему в тот вечер, будто кто-то заранее положил ему карту в руки? Ответ — не в фильме. Он — в книге.

След тянется от Маньки-облигации

Ларису Груздёву могли посадить ни за что, если бы не случай с наперстным крестом и браслетом-ящерицей у Маньки. Цепочка пошла дальше: Копчёный → Кирпич → Верка-модистка → Ира Соболевская.

Та упомянула «Петра» — Ручникова. И вдруг сюжет делает резкий скачок: после свидания Шарапова с Варей мы уже в Большом театре. Но откуда они знали, что преступник придёт именно туда?

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Отсняли не всё

В романе Вайнеров есть сцена, которую в фильме вырезали. Жеглов и Шарапов обходили информаторов всю ночь, один опрашивал, другой страховал в тени. Никто ничего — пока около полуночи на чердаке у Ленинградского вокзала Глеб не встретил мальчишку по прозвищу Рублик.

Он и сказал фразу, которой не достаёт сериалу: «Петя Ручников завтра будет в Большом театре». Всё. Место и время схлопнулись в одну точку пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Роль могла выглядеть иначе

Ручечника сперва хотели отдать Ролану Быкову. Но сыграл Евгений Евстигнеев — в собственном чешском костюме, который вовсе не подходил к 40-м. Говорухин махнул рукой: съёмки в Большом — роскошь, костюм спорить не должен.

И вот что важно: Жеглов не «догадался» — он выслушал город. Его сеть, набранная в подворотнях и подвалах, сработала точнее рации. Просто кино оставило лишь выстрел, а в книге был целый марш.

Также прочитайте: Деталь, которую никто не замечал в «Месте встречи»: зачем Копчёный носил на пиджаке значки и ручки

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10? «Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10? Читать дальше 1 декабря 2025
Воссоздали Петербург, Москву, Киев и Париж: где проходили съемки «Хроник русской революции» — непросто вырастить имперский город с нуля Воссоздали Петербург, Москву, Киев и Париж: где проходили съемки «Хроник русской революции» — непросто вырастить имперский город с нуля Читать дальше 1 декабря 2025
«Мне первая серия понравилась даже больше "Невского"»: удалось ли «Шальному отделу» стать заменой глыб НТВ или это только эффект старта? «Мне первая серия понравилась даже больше "Невского"»: удалось ли «Шальному отделу» стать заменой глыб НТВ или это только эффект старта? Читать дальше 1 декабря 2025
353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди 353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди Читать дальше 1 декабря 2025
«Наконец-то сериал, который смотришь на одном дыхании»: «Тоннель» с Боярской зацепил зрителей не меньше раскрученных хитов НТВ «Наконец-то сериал, который смотришь на одном дыхании»: «Тоннель» с Боярской зацепил зрителей не меньше раскрученных хитов НТВ Читать дальше 1 декабря 2025
Полсезона съели за вечер — теперь ждем четверги: график выхода оставшихся серий «Волшебного участка» Полсезона съели за вечер — теперь ждем четверги: график выхода оставшихся серий «Волшебного участка» Читать дальше 1 декабря 2025
Рязанов мелькал в своих фильмах ровно 17 раз: в чем именно была задумка? Дело не в желании самопиара Рязанов мелькал в своих фильмах ровно 17 раз: в чем именно была задумка? Дело не в желании самопиара Читать дальше 1 декабря 2025
«Она просто содрала все с “Королевской битвы”»: упрек в плагиате в адрес Коллинз, автора «Голодных игр», взорвал интернет — прав ли Тарантино? «Она просто содрала все с “Королевской битвы”»: упрек в плагиате в адрес Коллинз, автора «Голодных игр», взорвал интернет — прав ли Тарантино? Читать дальше 1 декабря 2025
Дальнобойщики исчезали один за другим, следователи шли по следу годами: этот сериал о 90-х прошел мимо многих — но рейтинг у него отличный Дальнобойщики исчезали один за другим, следователи шли по следу годами: этот сериал о 90-х прошел мимо многих — но рейтинг у него отличный Читать дальше 30 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше