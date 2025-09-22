Откуда взялся кот Матроскин? Новый российский фильм даст мяу-ответ — и это не продолжение «Простоквашино»

Кот Матроскин давно стал любимцем всего постсоветского пространства. Его фразы знают наизусть, а образ вошёл в золотой фонд советской мультипликации.

Но мало кто задумывался: откуда взялся этот полосатый философ с хозяйственной жилкой? Ответ готовит «Союзмультфильм» в новом проекте — полнометражном фильме «Матроскин. Настоящая история» (2026).

Не «Простоквашино», а собственная биография

Проект заявлен как самостоятельная история, а не продолжение нового «Простоквашино», которого покажут в январе.

Генеральный продюсер направления игрового кино «Союзмультфильма» Нелли Яралова подчеркнула:

«Кот Матроскин – самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, о жизни которого до встречи с Дядей Фёдором ничего не известно. Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа».

Как всё начиналось

По сценарию зрители узнают о ранних годах Матроскина: встрече с Профессором, который предрешит его судьбу, о том, как кот заговорил и сформировал своё жизненное кредо.

За историю отвечает сценарист и продюсер Олег Маловичко. Съёмки намечены на 2026 год, сейчас идёт разработка персонажей и деталей сюжета.

Начало большой франшизы

Фильм станет первой частью новой кинофраншизы, посвящённой коту. «Союзмультфильм» планирует развить проект в серию картин, каждая из которых добавит новые штрихи к образу Матроскина.

Параллельно студия вместе с продюсерской компанией «Яр&Ko» работает над масштабной медиафраншизой по произведениям Корнея Чуковского — от «Мойдодыра» до «Мухи-Цокотухи».

В планах игровые фильмы, анимация, комиксы и даже игры.

Новый проект станет не просто попыткой оживить старую классику, а смелой заявкой на создание вселенной, где культовые персонажи советской мультипликации получат вторую жизнь.

