Откуда взялся кот Матроскин? Новый российский фильм даст мяу-ответ — и это не продолжение «Простоквашино»

Кот Матроскин давно стал любимцем всего постсоветского пространства. Его фразы знают наизусть, а образ вошёл в золотой фонд советской мультипликации.
Но мало кто задумывался: откуда взялся этот полосатый философ с хозяйственной жилкой? Ответ готовит «Союзмультфильм» в новом проекте — полнометражном фильме «Матроскин. Настоящая история» (2026).
Не «Простоквашино», а собственная биография
Проект заявлен как самостоятельная история, а не продолжение нового «Простоквашино», которого покажут в январе.
Генеральный продюсер направления игрового кино «Союзмультфильма» Нелли Яралова подчеркнула:
«Кот Матроскин – самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, о жизни которого до встречи с Дядей Фёдором ничего не известно. Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа».
Как всё начиналось
По сценарию зрители узнают о ранних годах Матроскина: встрече с Профессором, который предрешит его судьбу, о том, как кот заговорил и сформировал своё жизненное кредо.
За историю отвечает сценарист и продюсер Олег Маловичко. Съёмки намечены на 2026 год, сейчас идёт разработка персонажей и деталей сюжета.
Начало большой франшизы
Фильм станет первой частью новой кинофраншизы, посвящённой коту. «Союзмультфильм» планирует развить проект в серию картин, каждая из которых добавит новые штрихи к образу Матроскина.
Параллельно студия вместе с продюсерской компанией «Яр&Ko» работает над масштабной медиафраншизой по произведениям Корнея Чуковского — от «Мойдодыра» до «Мухи-Цокотухи».
В планах игровые фильмы, анимация, комиксы и даже игры.
Новый проект станет не просто попыткой оживить старую классику, а смелой заявкой на создание вселенной, где культовые персонажи советской мультипликации получат вторую жизнь.
