Откуда взялось название «Фиксики» и при чем тут Успенский: хитовый мультик появился неслучайно

«Фиксики» — один из самых узнаваемых анимационных брендов студии «Аэроплан». С 2010 года проект прочно завоевал любовь российской аудитории. На сегодняшний день вышло более двухсот эпизодов и два полнометражных фильма. Первая полнометражка только в зарубежном прокате заработала свыше миллиона долларов. Но мало кто знает, что название у этого популярного сериала появилось далеко не случайно.

Как Успенский связан с «Фиксиками»

Ещё в 1974 году Эдуард Успенский опубликовал сказочную повесть «Гарантийные человечки». В ней рассказывалось о крошечных существах размером с мышь, которые обитают внутри бытовой техники и следят за её исправностью, пока действует гарантия.

В 2005 году режиссёр-мультипликатор Александр Татарский вместе с продюсером Георгием Васильевым находились в поиске идеи для анимационного проекта, который был бы интересен и в России, и за рубежом. Тогда они и вспомнили о старой повести Успенского.

К тому моменту Татарский уже сотрудничал с писателем — вместе они создали знаменитую «Пластилиновую ворону». Авторы будущих «Фиксиков» выкупили у Успенского права на экранизацию.

Правда, первоначальный замысел пришлось серьёзно осовременить. Вместо телефонов с дисковым набором появились компактные мобильники, вместо ламповых телевизоров — тонкие плазменные панели. Да и внешность персонажей переработали так, чтобы современный ребёнок поверил в их реальное существование.

Откуда взялось название

Первоначальный вариант — «Гарантийные человечки» — создателей не устроил по маркетинговым соображениям. Им требовалось не просто имя для мультфильма, а полноценный бренд, который легко размещать на товарах: короткий, звучный, запоминающийся.

По мнению продюсеров, русский язык не давал подходящей основы. Тогда они собрали фокус-группы из носителей разных языков, и те помогли родиться слову-гибриду «fixie».

В его основе два корня: английское «fix» (чинить) и «pixie» (маленькое волшебное существо, похожее на гнома). Привычное нам «фиксик» — уже русская адаптация этого международного конструкта.

Любопытный факт: позже Эдуард Успенский признавался, что остался недоволен переосмыслением его «Гарантийных человечков». В итоге стороны пришли к компромиссу: из титров «Фиксиков» убрали упоминание о том, что проект основан на сказке писателя, а за ним самим сохранили все права на оригинальную повесть.