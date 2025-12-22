Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок

Действие сериала «Очень странные дела» переносит в 80-е в тихий городок Хоукинс. Здесь обычная жизнь неожиданно переплетается с угрозой из жуткого параллельного мира — Изнанки.

Главным воплощением её ужаса стал Векна. Это коварное создание не просто убивает — оно сперва заставляет жертву заново пережить её самые мучительные и страшные воспоминания.

И хотя Векна появился на экране только в четвёртом сезоне, именно он оказался скрытой причиной всех бед, начавшихся с загадочного исчезновения Уилла. Но задолго до него зрителей пугал другой, не менее знаменитый монстр — Демогоргон, чей облик с самого начала поразил своей необычностью.

Образ Демогоргона

Создатели «Очень странных дел», братья Дафферы, объяснили, откуда у монстра Демогоргона такой необычный вид. По их словам, они с художником долго прорабатывали разные эскизы, но в итоге пришли к простой и гениальной идее.

«Мы хотели, чтобы монстра мог нарисовать даже самый маленький зритель», — отметил Росс Даффер.

Так и родился тот самый запоминающийся образ с «лепестками» из головы. В сущности, Демогоргон — это цветок с конечностями, простой настолько, что его легко изобразить, и страшный настолько, что его невозможно забыть.

Серии «Очень странных дел»

Новые серии готовят подарок к праздникам. Очередная порция эпизодов появится 25 декабря. А вот финальную серию создатели приберегли на самый конец года — её зрители увидят 31 декабря.

