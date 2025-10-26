Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса

Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса

26 октября 2025 20:33
Кадр из фильма «Безумный Макс»

И есть ли конец этому ресурсу? 

Если в мире «Безумного Макса» всё давно выжжено и разрушено, откуда вообще берётся бензин? Кто заправляет все эти бешеные машины, мчащиеся по пустыне, как будто нефть по-прежнему льётся рекой?

Вопрос, который тревожит фанатов с 1979 года, и ответ на него куда логичнее, чем кажется на первый взгляд.

Когда бензин стал валютой

Первая часть «Безумного Макса» родилась в эпоху нефтяного кризиса. В конце 70-х мир уже знал, что значит остаться без топлива: очереди у заправок тянулись на километры.

Джордж Миллер перенёс этот страх на экран — его Австралия пережила энергетическую катастрофу, а нефть превратилась в новый золотоносный ресурс. Когда рухнули правительства и армия, дороги заполонили банды — бензин стал их смыслом жизни.

Во второй части «Воин дороги» мы видим крошечную общину вокруг последней действующей нефтяной вышки. Она — как святыня, за которую идёт война. Вокруг песок и хаос, но где-то внизу земля всё ещё дышит нефтью.

Кадр из фильма «Безумный Макс»

После войны — жизнь на остатках

К третьему фильму, «Под куполом грома», прошло пятнадцать лет и ещё одна катастрофа — ядерная. Мир окончательно опустел. Электростанции топят навозом, топливо — редкость, а цивилизация откатилась в тьму. Но машины по-прежнему ревут. Как?

Ответ прост: выжившие инженеры научились перегонять остатки старых нефтепродуктов, собирая топливо из того, что осталось. Нефть не бесконечна, но и потребителей почти нет — без городов, авиации и фабрик бензин нужен только бандам и одиноким странникам вроде Макса.

Ценность, за которую убивают

В «Дороге ярости» бензин — уже не просто ресурс, а религия. Его хранят в цистернах, добывают на примитивных установках, торгуют в «Гастауне» — импровизированной столице топлива. Каждая капля — повод для погони.

В этом мире бензин не производится промышленно, он перерабатывается кустарно, на мини-заводах, собранных из остатков старого оборудования. Топливо мутное, нестабильное, но оно движет машины и сюжеты, пишет источник.

И в этом, пожалуй, главное безумие вселенной Миллера — человечество лишилось всего, кроме жажды скорости и огня. Пока есть бензин, есть жизнь. И смерть — где-то на обочине.

Читайте также: Как «Безумный Макс», только основан на реальных событиях: этот фильм с Чарли Шином уже стал классикой

Фото: Кадр из фильма «Безумный Макс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Читать дальше 25 октября 2025
От 30 до 300: сколько на самом деле лет было преподавателям Хогвартса, когда Гарри впервые сел за парту? От 30 до 300: сколько на самом деле лет было преподавателям Хогвартса, когда Гарри впервые сел за парту? Читать дальше 25 октября 2025
Из «Прометея» вырезали 38 минут: в режиссерской версии фильм лучше — инопланетянин изначально не планировал убивать Дэвида Из «Прометея» вырезали 38 минут: в режиссерской версии фильм лучше — инопланетянин изначально не планировал убивать Дэвида Читать дальше 25 октября 2025
Мел Гибсон работает над сиквелом «Страстей Христовых»: бюджет у блокбастера будет втрое больше, чем у оригинального хита Мел Гибсон работает над сиквелом «Страстей Христовых»: бюджет у блокбастера будет втрое больше, чем у оригинального хита Читать дальше 24 октября 2025
Неон устарел, а Джаред Лето не «греет»: 5 причин, почему «Трон: Арес» провалился в прокате — главные ошибку Disney Неон устарел, а Джаред Лето не «греет»: 5 причин, почему «Трон: Арес» провалился в прокате — главные ошибку Disney Читать дальше 24 октября 2025
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Читать дальше 24 октября 2025
В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой Читать дальше 23 октября 2025
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше