Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса

И есть ли конец этому ресурсу?

Если в мире «Безумного Макса» всё давно выжжено и разрушено, откуда вообще берётся бензин? Кто заправляет все эти бешеные машины, мчащиеся по пустыне, как будто нефть по-прежнему льётся рекой?

Вопрос, который тревожит фанатов с 1979 года, и ответ на него куда логичнее, чем кажется на первый взгляд.

Когда бензин стал валютой

Первая часть «Безумного Макса» родилась в эпоху нефтяного кризиса. В конце 70-х мир уже знал, что значит остаться без топлива: очереди у заправок тянулись на километры.

Джордж Миллер перенёс этот страх на экран — его Австралия пережила энергетическую катастрофу, а нефть превратилась в новый золотоносный ресурс. Когда рухнули правительства и армия, дороги заполонили банды — бензин стал их смыслом жизни.

Во второй части «Воин дороги» мы видим крошечную общину вокруг последней действующей нефтяной вышки. Она — как святыня, за которую идёт война. Вокруг песок и хаос, но где-то внизу земля всё ещё дышит нефтью.

После войны — жизнь на остатках

К третьему фильму, «Под куполом грома», прошло пятнадцать лет и ещё одна катастрофа — ядерная. Мир окончательно опустел. Электростанции топят навозом, топливо — редкость, а цивилизация откатилась в тьму. Но машины по-прежнему ревут. Как?

Ответ прост: выжившие инженеры научились перегонять остатки старых нефтепродуктов, собирая топливо из того, что осталось. Нефть не бесконечна, но и потребителей почти нет — без городов, авиации и фабрик бензин нужен только бандам и одиноким странникам вроде Макса.

Ценность, за которую убивают

В «Дороге ярости» бензин — уже не просто ресурс, а религия. Его хранят в цистернах, добывают на примитивных установках, торгуют в «Гастауне» — импровизированной столице топлива. Каждая капля — повод для погони.

В этом мире бензин не производится промышленно, он перерабатывается кустарно, на мини-заводах, собранных из остатков старого оборудования. Топливо мутное, нестабильное, но оно движет машины и сюжеты, пишет источник.

И в этом, пожалуй, главное безумие вселенной Миллера — человечество лишилось всего, кроме жажды скорости и огня. Пока есть бензин, есть жизнь. И смерть — где-то на обочине.

