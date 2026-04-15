Откуда у Шапокляк взялось имя: у вредной старухи был прототип, о котором никто не догадывался

15 апреля 2026 17:09
Кадр из мультфильма «Чебурашка идёт в школу»

Эдуард Успенский срисовал злодейку с близкого человека.

Каждому, кто в детстве смотрел приключения Чебурашки и крокодила Гены, отлично знакома одна колоритная персона — пожилая дама с неизменной шляпкой, язвительная, сварливая, но при этом невероятно обаятельная. За кажущейся простотой этого образа скрывается сразу несколько любопытных фактов. Например, немногие знают, что характер Шапокляк Эдуард Успенский буквально «списал» с собственной супруги.

Откуда взялось такое необычное имя

Имя героини — Шапокляк — всегда вызывало у зрителей вопросы. И неудивительно: оно звучит непривычно для русского уха. На деле же разгадка кроется в истории моды. В позапрошлом веке французский шляпных дел мастер сконструировал складной цилиндр, который можно было легко носить с собой в сложенном виде.

Своё название этот головной убор получил из-за характерного хлопка, раздававшегося в момент его раскрытия: нечто вроде «шапо-кляк». В мультфильме старушка появляется именно в таком складывающемся цилиндре — отсюда и её прозвище.

Кадр из мультфильма «Чебурашка идёт в школу»

Кто послужил прототипом характера

Восемнадцать лет Эдуард Успенский прожил в официальном браке с женщиной по имени Римма. Позже писатель не раз вспоминал, что их семейная жизнь была полна разногласий и бурных ссор. Супруга отличалась редкостной жёсткостью и бескомпромиссностью в суждениях, что, по словам самого автора, и легло в основу образа вредной старушки.

Он прямо называл её невыносимой и признавался, что склочный, въедливый нрав Шапокляк во многом списан именно с Риммы. Более того, в одном из интервью Успенский откровенно заявил, что при выборе спутницы жизни неосознанно равнялся на собственную мать — женщину тоже крайне непростого и властного характера. Так старая знакомая всех советских детей оказалась зеркальным отражением сразу двух реальных женщин, окружавших писателя.

Фото: Кадры из мультфильма «Чебурашка идёт в школу» (1983)
Светлана Левкина
