Меню
Русский English
Отмена
Откуда у Дейенерис в «Игре престолов» появились три драконьих яйца? Даже сам Мартин не знает ответ — но догадка есть

5 апреля 2026 14:44
Кадр из сериала «Игра престолов»

Возможно, писатель еще откроет эту тайну читателям.

Драконьи яйца Дейенерис — одна из самых загадочных деталей «Игры престолов». Они появились в самом начале сериала, но долгое время их происхождение оставалось тайной. Во 2 сезоне «Дом Дракона» наконец дал ответ, который напрямую связывает Дейенерис с событиями Второй эпохи Таргариенов.

Подарок, изменивший историю

В пилотной серии «Игры престолов» Иллирио Мопатис дарит Дейенерис три окаменевших драконьих яйца. Тогда они казались просто красивыми реликвиями прошлого.

Однако после смерти Кхала Дрого Дейенерис входит в погребальный костер, и из пламени появляются три дракона — Дрогон, Рейгаль и Визерион. Так она становится Матерью драконов.

Дом Дракона раскрыл происхождение яиц

Во втором сезоне «Дома Дракона» Рейнира Таргариен отправляет Рейену в Долину и передает ей четыре драконьих яйца. Режиссер эпизода Гита Васант Патель подтвердила, что именно эти яйца позже достанутся Дейенерис.

Таким образом, между Рейнирой и Дейенерис появляется прямая связь. Более того, яйца происходят от драконицы Сиракс — одной из самых важных дракониц эпохи.

Почему яйца изменили цвет

Кадр из сериала «Игра престолов»

В «Доме Дракона» яйца выглядят красными, золотыми и зелеными, а у Дейенерис — черными, кремовыми и зелеными.

Это объясняется временем. За 150 лет яйца могли окаменеть и изменить цвет. Такая деталь вполне укладывается в лор вселенной.

Как яйца попали к Дейенерис

В «Игре престолов» Иллирио говорит, что яйца были найдены в Призрачных землях за Асшаем. Вероятно, за годы их перепродавали, пока они не оказались у Иллирио в Пентосе. Точная цепочка событий пока остается загадкой.

Что говорят книги Джорджа Мартина

В книгах Джорджа Р. Р. Мартина происхождение яиц также не раскрывается окончательно. Существуют разные версии, включая историю о похищении яиц Элиссой Фарман.

Сам писатель отмечал, что окончательный ответ может появиться в будущих книгах.

Теперь, благодаря «Дому Дракона», происхождение драконов Дейенерис стало намного понятнее. И эта деталь делает связь между двумя сериалами еще более интересной.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше