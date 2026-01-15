Меню
Откуда Тарантино «списал» «Убить Билла»: ищет плагиат у других, а сам крадёт и не краснеет, но мы поймали его с поличным

15 января 2026 07:00
Кадр из фильма «Убить Билла»

Режиссер считает чужие работы своим вдохновением.  

Фильм «Убить Билла» Квентина Тарантино снова в тренде. Поклонники кино активно обсуждают его дилогию.

Многие зрители обращают внимание на японскую картину 1973 года «Госпожа Кровавый Снег». Они указывают на явные параллели.

По их мнению, Тарантино позаимствовал слишком многое. Схожими выглядят и сцены жестоких поединков, и главная тема мести, и даже общий визуальный стиль двух фильмов.

Плагиат Тарантино

Новый виток дискуссии начался с поста в социальных сетях. Один из пользователей выложил кадр из старой японской ленты «Госпожа Кровавый Снег». В подписи он добавил резкую фразу: «Арестуйте Тарантино». Этот пост мгновенно собрал десятки комментариев.

Многие присоединились к обвинениям. Они вспоминали, что сам Тарантино часто критикует других режиссеров за откровенное заимствование. Например, он сравнивал «Голодные игры» с японской «Королевской битвой». Теперь его самого упрекают в том же.

Но важно отметить, что Квентин Тарантино всегда честно говорил о своих источниках вдохновения. В интервью 2004 года он прямо называл «Госпожу Кровавый Снег» одной из ключевых картин.

Режиссер объяснял, что его фильм — это своеобразный «гибрид» из разных жанров. Там смешались спагетти-вестерны, классическое кино о кунг-фу и японские эксплуатационные ленты.

Тарантино говорил, что его героиня — это продолжение легендарных образов, которые играла актриса Мэйко Кадзи. Он имел в виду в том числе и ее роль из «Госпожи Кровавый Снег». Таким образом, Невеста — это новая глава в долгой истории киногероинь, движимых жаждой мести.

Кадр из фильма «Госпожа Кровавый Снег»

Фильм «Госпожа Кровавый Снег»

Картина рассказывает о судьбе Юки Касимы в исполнении Мэйко Кадзи. Её существование целиком посвящено одному стремлению — возмездию. Мотивацией для неё становятся трагедии семьи: надругательство над матерью и гибель сводного брата.

Аналогичный стимул мы видим и в работе Квентина Тарантино. Героиня Умы Турман, приходя в себя после долгой комы, встаёт на путь мщения. Её миссия — поквитаться с бывшими сообщниками и главным заказчиком, Биллом.

Обе ленты объединяет образ главной героини. Их персонажи — это воплощение расчётливой холодности и абсолютной самоотдачи.

Параллели между кинолентами прослеживаются чётко, достигая пика в финальных сценах. Противостояние в заснеженном саду голливудского боевика детально отсылает к кульминационной схватке в японском оригинале.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильмов «Убить Билла» (2003), «Госпожа Кровавый Снег» (1973)
Светлана Левкина
