Откуда произошел вирус зомби в сериале «Ходячие мертвецы»: ответ дали только в спин-оффе и то спустя годы

Главная загадка франшизы «Ходячие мертвецы» наконец получила ответ. После десятилетий догадок стало ясно, где и как начался апокалипсис, превративший человечество в ходячих мертвецов — и, как оказалось, всё началось вовсе не в Америке.

Французский след

На протяжении всех сезонов «Ходячих мертвецов» вопрос происхождения вируса оставался без ответа. Доктор Эдвард Дженнер из Центра по контролю заболеваний лишь сообщил Рику Граймсу, что все люди уже заражены — и после смерти каждый превратится в зомби. Но он сам не знал, откуда пошла эпидемия.

Ответ появится только в спин-оффе «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». В финальной сцене второго сезона зрителя переносят во французскую лабораторию, где женщина-учёная ищет старые записи Дженнера.

К ней подходит вооружённый мужчина и обвиняет в том, что именно она и её коллеги создали вирус. Прежде чем она успевает оправдаться, он стреляет — и уже через несколько секунд убитая женщина оживает, превращаясь в особенно агрессивного зомби.

Это намёк на то, что именно во Франции начался зомби-апокалипсис — и что местные учёные, возможно, пытались создать лекарство, но вместо спасения вызвали катастрофу.

Дженнер и связь между лабораториями

Эта сцена перекликается с финалом первого сезона оригинального сериала, когда выжившие попадают в штаб-квартиру CDC в Атланте. Тогда доктор Дженнер рассказывал о попытках связаться с зарубежными центрами — в частности, с французскими исследователями. Получается, именно там произошёл первый сбой, приведший к глобальной пандемии.

Но к моменту событий «Ходячих» наука уже бессильна: все учёные мертвы, а исследования утрачены. Даже спустя десять лет после краха цивилизации выжившим остаётся лишь одно — бороться, а не искать объяснения.

А что насчёт комиксов?

Создатель вселенной Роберт Киркман однажды намекнул, что в оригинальных комиксах всё началось… из космоса. В 2013 году вышла короткая история «Маленькие укусы», где говорилось, что на Землю упал инопланетный корабль, занёсший вирус. И хотя рассказ выглядел скорее как ироничное дополнение, Киркман позднее подтвердил в Twitter: «Да, это космические споры».

Эта версия, скорее всего, останется за кадром — сериал придерживается реалистичного подхода и не стремится превращать постапокалипсис в научную фантастику.

Что это значит для вселенной

Французская сцена дала фанатам редкую подсказку: вирус был создан человеком, но мутировал, выйдя из-под контроля. Инопланетная теория Киркмана остаётся метафорой — символом того, что человечество не понимает до конца, с чем имеет дело.

И, возможно, в этом и кроется главный смысл: в мире «Ходячих мертвецов» источник зла не столь важен, как то, что оно делает с людьми. Ведь апокалипсис начался не с вируса — он начался с утраты человечности.

