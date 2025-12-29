Меню
Открытый финал и слишком много вопросов: будет ли второй сезон сериала «Тайный советник» на НТВ

Открытый финал и слишком много вопросов: будет ли второй сезон сериала «Тайный советник» на НТВ

29 декабря 2025 16:11
«Тайный советник» (2025)

Финал получился слишком открытым, чтобы считать историю завершённой.

Сериал «Тайный советник» стал одной из самых заметных премьер НТВ за год. Не удивительно, что зрители уж вовсю обсуждают возможность продолжения проекта.

Официальных заявлений о втором сезоне от НТВ пока нет, но сериал оставил слишком много незакрытых линий, чтобы вопрос можно было считать закрытым.

Открытый финал как главный аргумент

Финал «Тайного советника» не подводит черту под историей. Аршинов разоблачён, но он оказывается лишь исполнителем чужой воли.

Те, кто стоял выше, остаются за кадром — и именно это смещает акценты. История синдиката не разрушена, система продолжает существовать, а значит, конфликт не исчерпан.

Успех режиссёра и доверие канала

Алан Дзоциев за последние годы стал одним из ключевых режиссёров остросюжетного направления НТВ.

«Тайный советник» вышел в один ряд с его самыми удачными работами и получил высокие оценки в зрительских рейтингах. Для телеканала это весомый аргумент в пользу продолжения, особенно на фоне менее обсуждаемых премьер.

Актёрские работы, которые запомнили

Евгений Шириков в «Тайном советнике» сыграл одну из своих самых сильных ролей на телевидении. Елена Радевич, Дмитрий Быковский и молодая Евгения Замулина добавили проекту объёма и живых характеров. Такой ансамбль редко собирают на один сезон — обычно его используют дальше.

"Тайный советник"

Логика программной сетки НТВ

НТВ регулярно продлевает сериалы, которые демонстрируют устойчивый интерес аудитории. «Тайный советник» как раз из этой категории.

При этом в эфире остаются проекты с куда более прямолинейной драматургией, что только усиливает вопрос: почему именно эта история должна остаться без продолжения?

Чего ждать дальше

Пока канал официально не подтвердил второй сезон, говорить о сроках рано. Но совокупность факторов — открытый финал, сильная режиссура, актёрский состав и реакция зрителей — делает продолжение логичным шагом. История явно поставлена на паузу, а не завершена, пишет дзен-канал Мир современного кино.

Вам будет интересно: От «Ментовских войн» до «Тайного советника»: лучшие сериалы Алана Дзоциева, которые смотрят запоем на НТВ

Фото: Кадр из сериала «Тайный советник» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
