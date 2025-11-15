Меню
Открытый финал был не зря: капитан Сазонов возвращается в «Художнике 2» — рассказываем, где и когда ждать премьеру

15 ноября 2025 19:35
«Художник»

Сериал переносит зрителей в Москву 1946 года и раскрывает замыслы создателей, оставивших развязку первого сезона открытой.

Премьера «Художника» (2022) стала одним из главных событий линейки исторических драм на «России 1» и в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Финал, в котором герой Александра Горбатова — капитан милиции Александр Сазонов — будто бы погибает, вызвал шквал обсуждений.

Создатели честно признавались: сцена была оставлена двусмысленной, чтобы при необходимости вплести героя в продолжение. Теперь это становится частью канона — Сазонов вернётся.

Москва 1946 года: новый фокус сюжета

Основное действие «Художника 2» разворачивается в Москве сразу после войны. В центре истории — капитан МГБ Михаил Рудаков (Виктор Добронравов), которому поручено вычислить руководителя шпионской сети ЦРУ под кодовым именем «Ювель».

Чем дальше он двигается по цепочке, тем яснее становится: враг может быть кем угодно из ближайшего круга.

Кто возвращается

Главная интрига — появление живого Сазонова. Создатели подтверждают, что герой Горбатова остаётся частью истории и вновь повлияет на ход расследования.

Возвращаются также Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Сергей Газаров, Кирилл Зайцев и другие артисты, знакомые зрителям по первому сезону.

В продолжении появятся новые персонажи в исполнении Константина Лавроненко, Сони Присс, Олега Фомина и Фёдора Лаврова.

«Художник 2»

Почему премьера откладывается

Зрители рассчитывали увидеть второй сезон уже в конце 2025 года, однако сетка «России 1» занята большими линейками: осенью канал показывает «Тайны следствия», а первые недели 2026 года традиционно отведены под новые и старые сезоны «Склифосовского». Поэтому «Художник 2» оказался в «окне ожидания», пишет дзен-канал Мир современного кино.

Где выйдет

Эксклюзивная онлайн-премьера состоится на ИВИ. Платформа готовит релиз всего сезона сразу, без недельных пауз. На телеканале «Россия 1» сериал тоже покажут, но позднее — после онлайн-релиза.

Также прочитайте: Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»

Фото: Кадр из сериала «Художник»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
