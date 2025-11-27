Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода

Неожиданная находка меняет жизнь героини и запускает историю, где личная беда превращается в большую игру.

Сериал «Тоннель» (2025) с Елизаветой Боярской выходит на KION уже 1 декабря и сразу задаёт зрителю атмосферу северной тревоги, которую так любят поклонники мрачных криминальных триллеров.

История начинается с бытовой трагедии, но быстро превращается в сюжет о контрабанде, шантаже и семейных тайнах, которые, как выясняется, жили буквально под ногами героини.

О чём сериал «Тоннель»

Таможенница Светлана Суворова — человек принципов: она не пропустит через границу даже пачку сигарет.

Но однажды вечером похищают её мужа Руслана, и мафия предъявляет ультиматум: либо Света переправляет через границу контрабандные бриллианты, либо мужа убьют.

В этот момент героиня обнаруживает во дворе своего дома странный тоннель, ведущий прямо к финской стороне. Ход связан с загадочным исчезновением её отца — тоже таможенника, который много лет назад ушёл на смену и не вернулся.

Но воспользоваться лазом невозможно: выход со стороны Финляндии перекрыт. Тогда Света решается пересечь границу по земле, действуя по наводке контрабандиста. Спасение мужа лишь сильнее затягивает её в чужую преступную игру.

«Тоннель» балансирует между психологической драмой и криминальной историей: финская мафия, российские «решалы», контрабанда, сделки с совестью и моральные дилеммы героини, которой приходится выбирать между законом и семьёй.

Уже в первой серии Свете предстоит и ползти по снегу за границу, и спорить по-фински с главарём группировки, и разбираться с тёмным прошлым своего отца.

Критики отмечают работу Елизаветы Боярской, которая делает героиню не «супервумен», а человеком, сломленным обстоятельствами, но всё же ищущим выход.

Заснеженные пейзажи Калининградской области и северная тоска добавляют сериалу атмосферы — местами он напоминает «Фарго», только с российскими реалиями.

Кто стоит за проектом

Сериал — совместная работа студии KIONFILM, Team Films и НТВ.

Режиссёр — Флюза Фархшатова, известная по проектам «Спроси Марту» и «Комплекс бога». Сценаристы — Настя Кузнецова и Роман Жигалов.

Среди исполнителей ролей: Елизавета Боярская, Сергей Гилёв, Таисья Калинина, Мамука Патарава, Даниил Страхов.

Съёмки проходили на 40 локациях в Петербурге и Калининградской области — от приграничных городков до карьеров и заснеженных дорог.

График выхода серий

Сезон состоит из восьми эпизодов. На платформе KION серии выйдут так:

1–4 серии — 1 декабря 2025

5 серия — 5 декабря 2025

6 серия — 12 декабря 2025

7 серия — 19 декабря 2025

8 серия — 26 декабря 2025 (финал)

После онлайн-премьеры сериал покажут на НТВ.

