Отдохните уже от «Первого отдела», о котором везде трубят: скоро выходит гастрокомедия, где Кологривый не стреляет, а шутит

28 февраля 2026 10:23
Кадр из фильма «Петрушка»

А еще там есть Петрушка с голосом Гарика Харламова.

Если вам надоели бесконечные детективы, мрачные триллеры и очередные истории про маньяков, есть альтернатива. Без трупов, без серых подвалов и тяжелых пауз.

Вышел трейлер семейной комедии «Петрушка» — гастрономической истории о таланте, сомнениях и внутреннем голосе. В российский прокат фильм выходит 16 апреля.

В центре сюжета — молодой повар Петя. Он действительно талантлив: его блюда претендуют на высокий уровень, но сам он не решается выйти вперед. Судьба дает шанс — место в элитном ресторане, где можно заявить о себе. Но неуверенность и более напористые коллеги снова оттесняют его в сторону.

И тут в кадре появляется главный козырь фильма — старая кукла Петрушка, которая внезапно оживает. Она становится голосом героя, его совестью и тем самым толчком, которого не хватало. Озорную игрушку озвучил Гарик Харламов, и по трейлеру уже ясно: юмор будет быстрым, местами дерзким, но без перегибов.

Одну из заметных ролей исполнил Никита Кологривый. После «Слова пацана» его участие автоматически добавляет интереса, но здесь он играет не мрачного персонажа, а часть более легкой, почти авантюрной истории. В фильме также снялись Александр Метёлкин, Стася Милославская, Виктор Логинов, Людмила Артемьева и другие. Режиссер — Павел Воронин.

«Петрушка» выглядит как семейное кино, которое делает ставку не на спецэффекты, а на харизму актеров и живой диалог. Это комедия про кулинарию, но на самом деле — про веру в себя. И если хочется передохнуть от криминальной повестки и включить что-то светлее, 16 апреля может стать подходящей датой.

Фото: Кадр из фильма «Петрушка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
