Отца Дейенерис свергли неслучайно: его зверства были слишком даже для «Игры престолов», поэтому их не показали

14 сентября 2025 08:27
Кадр из сериала «Игра престолов»

Правитель собрал в себе худшие черты.

Безумный Король Эйрис II Таргариен вошёл в историю как тот, кто обрушил династию, правившую три столетия. До него тоже были неудачные правители — жестокие, слабые или просто бездарные.

Но именно Эйрис стал той точкой, после которой чаша терпения лордов переполнилась. И на это было несколько причин: он сочетал в себе худшие черты. Кстати, некоторые из них позже проявились и в его дочери Дейенерис — к финалу «Игры престолов» это стало очевидным.

Чрезмерная жестокость

Эйрис II Таргариен перевернул даже жестокие стандарты своей династии. Если прежние короли использовали казни как инструмент власти, то для него это стало извращённым развлечением.

Он заменил быстрые отрубания голов на мучительное сожжение заживо — и лично присутствовал на каждом исполнении приговора, наслаждаясь чужими страданиями. Его садизм шокировал даже закалённых лордов, привыкших к суровым нравам.

Непредсказуемость

Эйрис превратил управление королевством в хаос. Если бы его жестокость хоть как-то объяснялась логикой, лорды, возможно, смирились бы. Но проблема была в полной непредсказуемости его поступков.

Он мог отменить полезные реформы своего десницы Тайвина Ланнистера просто из каприза — лишь чтобы досадить бывшему другу. Или внезапно казнить верного вассала по надуманному подозрению, которое пришло ему в голову ночью.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Зависть

Несмотря на всю свою власть, он был удивительно завистливым человеком. Больше всего он завидовал своему же деснице — Тайвину Ланнистеру, который управлял королевством куда эффективнее самого государя.

Люди славили Тайвина за ум и решительность, и Эйрис не мог этого вынести — он постоянно старался унизить его.

Но настоящей трагедией стала его зависть к собственному сыну — принцу Рейегару. Тот был мудрым, харизматичным и любимым народом. Эйрис видел, как все восхищаются наследником, и сгорал от ревности. Он игнорировал свадьбу сына, публично насмехался над ним и в итоге начал подозревать Рейегара в заговоре.

Опасные суеверия и паранойя

Эйрис погрузился в пучину паранойи и суеверий, которые окончательно отрезали его от реальности. Он видел заговоры везде — в жене, сыне, слугах и даже в подарках, присланных лордами на рождение принца Визериса.

Королеву, которая долга не могла родить наследника, он заподозрил в измене и заточил в башне. В итоге эти странности и настроили народ против правителя, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что один герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
