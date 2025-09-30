От жуткой сцены аварии с Питтом в «Формуле 1» захватило дух: а ведь этот сюжет списан с трагедии реального гонщика

Голливудская драма «Формула 1» с Брэдом Питтом в этом году завоевала сердца зрителей по всему миру. Картина собрала солидные сборы в летнем кинопрокате, а затем снова прогремела — на этот раз на стриминговых платформах.

А ведь создатели фильма черпали вдохновение в реальных событиях.

Сюжет фильма «Формула 1»

Перед зрителями разворачивается история команды APXGP — настоящих аутсайдеров мира Формулы-1. Её владелец, бывший гонщик Рубен Сервантес, совершает отчаянный шаг. Он приглашает в команду своего старого друга-соперника Сонни Хейса.

Когда-то Сонни подавал огромные надежды и соревновался с самим Шумахером. Но серьёзная авария перечеркнула его карьеру. Теперь он гоняет в NASCAR, зарабатывая скромные гонорары. Его козырь — рискованный и агрессивный стиль вождения, часто на грани срыва.

Сервантес надеется, что Хейс не только поднимет результаты команды, но и поможет молодому пилоту Джошуа Пирсу.

Однако с первых дней Сонни начинает играть по своим правилам. Он конфликтует с Пирсом, а его поведение вызывает возмущение у инженеров. Соперники же и вовсе не воспринимают «сбитого лётчика» всерьёз, предрекая команде очередной провал.

Реальный случай в «Формуле 1»

Одна из самых впечатляющих сцен фильма — масштабная авария — имеет реальный прототип. В её основу легло происшествие с британским гонщиком Мартином Доннелли в 1990 году. На Гран-при Испании его болид на огромной скорости буквально разлетелся на части, а самого пилота выбросило на трассу.

Ситуация казалась безнадёжной. Доннелли получил тяжелейшие травмы, его дважды возвращали к жизни, а врачи сомневались в его выздоровлении. Чудом гонщик выжил, но путь в большой спорт для него был закрыт.

Создатели фильма воссоздали эту аварию с удивительной точностью. Кстати, сам Мартин Доннелли работал над картиной в качестве консультанта и лично присутствовал на съёмках.

Кроме этого случая, в сюжете можно найти отсылки и к другим громким событиям из мира Формулы-1. Например, к триумфальному возвращению Дженсона Баттона и даже к нашумевшему скандалу, известному как Crashgate.

