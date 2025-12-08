От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных?

События сериала «Чужой: Земля» переносят зрителей в прошлое вселенной — действие разворачивается на нашей планете за два года до знаменитого фильма Ридли Скотта. Проект оказался настолько успешным, что его уже официально продлили на второй сезон.

А недавно в фильме «Хищник: Планета смерти» фанаты заметили интригующую деталь: там появился андроид от корпорации Weyland-Yutani, той самой, что фигурирует во франшизе «Чужой».

Это камео моментально породило волну слухов о возможном грандиозном кроссовере двух культовых вселенных. Многие поклонники теперь уверены, что пересечение сюжетов станет главным событием именно второго сезона «Чужого: Земля».

Второй сезон сериала «Чужой: Земля»

На недавнем подкасте шоураннер Ноа Хоули внес ясность в вопрос о громком кроссовере. Он прямо заявил, что знаменитый Хищник в его сериале не появится.

Хоули подтвердил, что с режиссёром последних фильмов о Хищнике, Дэном Трахтенбергом, они обсуждали лишь общие моменты, но не слияние вселенных.

«Думаю, Дэн Трахтенберг отлично справляется с этой франшизой. У него явно есть свой план», — подчеркнул автор.

Он добавил, что поддерживает связь с Трахтенбергом, чтобы их истории не противоречили друг другу, и отметил важность сохранения целостности мира: поскольку его сериал является приквелом к оригинальным фильмам о Чужих, он стремится учитывать «устройство человечества» в этой вселенной, не нарушая её хронологию.

«Чужой против Хищника 3»

Ранее, отвечая на вопрос о возможном возрождении легендарного противостояния в потенциальном фильме «Чужой против Хищника 3», режиссёр Дэн Трахтенберг не стал отвергать эту идею, но призвал не торопиться. Он отметил, что такой глобальный кроссовер требует тщательной подготовки и, что самое важное, органичного развития каждой из франшиз в отдельности.

По его мнению, обе вселенные должны «дорасти» до новой встречи, чтобы она имела вес и смысл для фанатов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что будет, если Чужой попадет на Землю в реальной жизни.