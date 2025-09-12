От «Винограда» до «Берлинской жары»: 6 сериальных премьер сентября, которые уже разлетаются по пираткам

Что смотреть прямо сейчас, если хочется чего-то родного, захватывающего и нетривиального.

Сентябрь начался с потока интересных российских премьер — комедий, драм и шпионских триллеров.

Стриминги и телеканалы выкатывают свежие проекты один за другим, а соцсети уже пестрят обсуждениями и первыми отзывами. В подборке — шесть новинок, которые зрители смотрят, обсуждают и активно ищут в Сети.

Школьные страсти и большие ставки: «Олдскул»

На START и PREMIER вышла комедийная драма «Олдскул». Главная героиня — учительница математики Мария Павловна (Мария Аронова) — переходит в элитный лицей, чтобы наладить отношения с внучкой.

Новые правила, статусные родители и подростковые интриги превращают её жизнь в череду непростых испытаний.

Продолжение школьных авантюр: «Крутая перемена 2»

Одновременно с «Олдскулом» стартовал второй сезон комедии «Крутая перемена». Учитель-авантюрист Андрей Ларионов (Никита Ефремов) отправляется в Узбекистан по программе культурного обмена, но стремительно оказывается в водовороте новых проблем, смешных ситуаций и личных открытий.

Когда жизнь рушится: «Виноград»

На KION вышло драмеди с Павлом Прилучным в главной роли. Его герой, топ-менеджер Егор Антонов, теряет всё, что имел, и вынужден начинать заново, управляя виноградниками в Анапе. Попытка вернуть утраченное и построить новую жизнь становится основой для истории, где переплетаются драма, юмор и семейные конфликты.

Космическое вторжение по-русски: «Осторожно, люди!»

СТС представляет комедию с фантастическим уклоном. В тело обычного преподавателя вселяется пришелец, мечтающий захватить запасы нефти на Земле.

Но чем дольше он живёт среди людей, тем сложнее ему выполнить собственную миссию.

Легенда возвращается: «Москва слезам не верит. Всё только начинается»

4 сентября на Wink состоялась премьера продолжения культовой истории. Сериал переносит зрителей в начало 2000-х, где три подруги ищут своё счастье в изменившейся Москве.

Атмосфера ностальгии и сильный каст уже сделали проект одной из самых обсуждаемых премьер сентября.

Шпионский триллер: «Берлинская жара»

25 сентября на Wink выходит сериал «Берлинская жара». Лето 1943 года, советская разведка узнаёт о попытках немецких учёных создать атомную бомбу и отправляет в Германию лучшего агента.

Интрига, двойные игры и риск на пределе — всё, что нужно поклонникам жанра.

Таблица премьер

Сериал Жанр Количество серий Платформа / канал Дата премьеры Олдскул Комедия, драма 17 серий START, PREMIER 1 сентября 2025 Крутая перемена 2 Комедия 8 серий Кинопоиск, Иви 1 сентября 2025 Виноград Драмеди 10 серий KION 1 сентября 2025 Осторожно, люди! Фантастика, комедия 13 серий СТС 1 сентября 2025 Москва слезам не верит. Всё только начинается Драма 12 серий Wink 4 сентября 2025 Берлинская жара Шпионский триллер 8 серий Wink, PREMIER, KION 25 сентября 2025

