От «Винограда» до «Берлинской жары»: 6 сериальных премьер сентября, которые уже разлетаются по пираткам

Сентябрь начался с потока интересных российских премьер — комедий, драм и шпионских триллеров.
Стриминги и телеканалы выкатывают свежие проекты один за другим, а соцсети уже пестрят обсуждениями и первыми отзывами. В подборке — шесть новинок, которые зрители смотрят, обсуждают и активно ищут в Сети.
Школьные страсти и большие ставки: «Олдскул»
На START и PREMIER вышла комедийная драма «Олдскул». Главная героиня — учительница математики Мария Павловна (Мария Аронова) — переходит в элитный лицей, чтобы наладить отношения с внучкой.
Новые правила, статусные родители и подростковые интриги превращают её жизнь в череду непростых испытаний.
Продолжение школьных авантюр: «Крутая перемена 2»
Одновременно с «Олдскулом» стартовал второй сезон комедии «Крутая перемена». Учитель-авантюрист Андрей Ларионов (Никита Ефремов) отправляется в Узбекистан по программе культурного обмена, но стремительно оказывается в водовороте новых проблем, смешных ситуаций и личных открытий.
Когда жизнь рушится: «Виноград»
На KION вышло драмеди с Павлом Прилучным в главной роли. Его герой, топ-менеджер Егор Антонов, теряет всё, что имел, и вынужден начинать заново, управляя виноградниками в Анапе. Попытка вернуть утраченное и построить новую жизнь становится основой для истории, где переплетаются драма, юмор и семейные конфликты.
Космическое вторжение по-русски: «Осторожно, люди!»
СТС представляет комедию с фантастическим уклоном. В тело обычного преподавателя вселяется пришелец, мечтающий захватить запасы нефти на Земле.
Но чем дольше он живёт среди людей, тем сложнее ему выполнить собственную миссию.
Легенда возвращается: «Москва слезам не верит. Всё только начинается»
4 сентября на Wink состоялась премьера продолжения культовой истории. Сериал переносит зрителей в начало 2000-х, где три подруги ищут своё счастье в изменившейся Москве.
Атмосфера ностальгии и сильный каст уже сделали проект одной из самых обсуждаемых премьер сентября.
Шпионский триллер: «Берлинская жара»
25 сентября на Wink выходит сериал «Берлинская жара». Лето 1943 года, советская разведка узнаёт о попытках немецких учёных создать атомную бомбу и отправляет в Германию лучшего агента.
Интрига, двойные игры и риск на пределе — всё, что нужно поклонникам жанра.
Таблица премьер
|Сериал
|Жанр
|Количество серий
|Платформа / канал
|Дата премьеры
|Олдскул
|Комедия, драма
|17 серий
|START, PREMIER
|1 сентября 2025
|Крутая перемена 2
|Комедия
|8 серий
|Кинопоиск, Иви
|1 сентября 2025
|Виноград
|Драмеди
|10 серий
|KION
|1 сентября 2025
|Осторожно, люди!
|Фантастика, комедия
|13 серий
|СТС
|1 сентября 2025
|Москва слезам не верит. Всё только начинается
|Драма
|12 серий
|Wink
|4 сентября 2025
|Берлинская жара
|Шпионский триллер
|8 серий
|Wink, PREMIER, KION
|25 сентября 2025
Источник: дзен-канал Мир сериалов
