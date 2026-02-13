От вида этого голого героя в «Рыцаре Семи Королевств» зрители ахнули: кем на самом деле был сир Арлан

Те, кто внимательно смотрел вторую серию «Рыцаря Семи Королевств», наверняка запомнили пролог. Сир Арлан из Пеннитри, наставник юного Дунка, выходит из каменной хижины в чём мать родила.

На самом деле к моменту, когда начинается основное действие, сира Арлана уже нет в живых. Мы видим его лишь в воспоминаниях Дунка.

Создатели сериала отвели сиру Арлану совсем немного экранного времени. А ведь его судьба тоже заслуживает внимания.

Каким был Арлан

Каким был сир Арлан, мы знаем в основном со слов Дункана. И к этим рассказам стоит делать поправку: для великана Дунка почти любой человек казался маленьким и щуплым

Известно, что на момент смерти Арлану было ближе к шестидесяти и что он умел радоваться малому: ночлегу под кустом, закату над полем, похвале в свой адрес.

Он не имел ни земель, ни богатства. Всё, что у него было, — доспехи, меч и конь. Но при этом Арлан умудрялся не скатываться в уныние. Более того, он оставил след в памяти людей, стоящих куда выше его по положению. Он был добродушен и щедр на доброе слово.

Арлан и Дункан

Арлан нашёл Дунка не на турнирной площадке и не в рыцарском замке, а в трущобах Блошиного Дна. Никто не знает, что заставило старого межевого рыцаря взять этого безымянного мальчишку в оруженосцы.

Годы спустя они служили Тиреллам в Хайгардене, воевали с разбойниками в Дорнийских Марках, гонялись за Королём-Стервятником. Арлан переходил от одного лорда к другому, но никогда не задерживался надолго.

В 209 году, по пути на турнир у Эшфорда, он подхватил простуду, которая стала для него смертельной. Дунк похоронил наставника на склоне холма и отправился на турнир один.

Отличия книг и сериала

В книге сир Арлан остаётся скорее светлым воспоминанием — Дунк вспоминает наставника с благоговением. Сериал же дал этому образу объём, показав живого человека, а не идеализированный портрет.

Эгг, со свойственной детям прямотой, называет его «паршивым рыцарем». И в чём-то он прав: Арлан не богат, не знатен, его имя ничего не значит при дворе. Но при этом он умудряется раздавать нищим серебро, которого у самого в обрез, и пытается жить по кодексу, даже когда мир вокруг к этому не располагает.

Сериал добавил и конкретику. В книге смерть Арлана остаётся туманной — простуда или лихорадка. В экранизации мы видим рану на руке, которая загноилась и свела старого рыцаря в могилу, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».