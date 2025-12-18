От Васильева-зэка до «Полдня» по Стругацким: Kion показал 10 сериалов, которые фанаты точно будут обсуждать весь 2026 год — список премьер

Kion заранее приоткрыл планы на 2026 год и сделал это без осторожных намеков. В линейке — детективы, фантастика, комедии и громкие экранизации, рассчитанные на массового зрителя. Платформа явно собирается играть в высшей лиге.

Ставка на мрачные истории

Главным детективным проектом заявлены «Отпечатки» — триллер о возвращении в родной город и убийстве, которое не хочет оставаться в прошлом. В кадре Чеботарев и Акиньшина, тон — холодный и тревожный.

Рядом «Приговор»: герой Антона Васильева выходит на свободу после 22 лет заключения и начинает личное расследование против системы, которая его сломала.

Фантастика без скидок

Kion идет к классике. «Резервация» по роману «Принцип четности» отправляет героев Шведова и Янковского-старшего в аномальную зону с собственными законами. А «Полдень» — масштабная экранизация «Жука в муравейнике» Стругацких.

Колокольников, Снигирь, Матвеев и Ярмольник формируют каст, на который делают главную ставку.

Комедия и жанровые эксперименты

За юмор отвечают сразу несколько проектов. «Туман» — история о мстительном полицейском с Пореченковым и Бербер. «Зовите Витю!» — комик Илья Соболев в роли экстрасенса, которого пытается разоблачить героиня Саши Бортич.

«Дружбаны» честно заявлены как скетчком, а «Адвокаты» метят в формат российской версии «Форс-мажоров».

Драмы и проверенные франшизы

«Отделение» добавляет медицинскую мелодраму о матери и дочери, вынужденных работать в одной клинике. В ролях Поплавская, Толстоганова и Тройник. Завершает список продолжение «Сергия против нечисти» — без сюрпризов, но с уже понятной аудиторией.

2026-й для Kion выглядит как попытка закрыть все жанры сразу и перестать быть нишевой платформой.Что ж. Будем ждать премьер.

