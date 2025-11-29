От трогательной мелодрамы до яркого мюзикла: 4 фильма про мам, которые скрасят вечер перед праздником

Накануне Дня матери особенно остро ощущается желание пересмотреть что-то душевное и вдохновляющее. Фильмы, в которых главной нитью проходит тема материнства, — это всегда отдельная история. Они говорят о безграничной силе, нежности и самопожертвовании, которые меняют жизни героев.

Кино не раз обращалось к этому образу, показывая его с такой теплотой и глубиной, что после просмотра сердце наполняется светлой благодарностью к самым близким людям — нашим мамам. Собрали 4 таких картины.

«Эрин Брокович»

История Эрин Брокович — это настоящий пример того, как упрямство и вера в справедливость могут изменить всё. Бывшая королева красоты, оставшись без работы и с тремя детьми на руках, даже после аварии не падает духом.

Её прямоту и резкость многие не понимают, а откровенные наряды вызывают пересуды. Но именно эти качества помогают ей добиться своего: она буквально пробивается в юридическую контору и среди скучных документов находит дело, которое кажется безнадёжным.

Речь идёт о крупной корпорации, отравившей питьевую воду целого города канцерогенными отходами. Не имея специального образования, Эрин начинает собственное расследование, не обращая внимания на косые взгляды и критику.

Этот мощный фильм Стивена Содерберга основан на реальных событиях, а сама Эрин не только консультировала создателей, но и появилась в камео. Роль стала триумфальной для Джулии Робертс, принесшей ей заслуженного «Оскара», — она сумела передать, что сила характера и материнская решимость способны победить даже самую могущественную систему.

«Чумовая пятница»

Мать просыпается утром и обнаруживает, что оказалась в теле собственной дочери-подростка. А девочка, в свою очередь, проснулась в теле женщины средних лет. Именно это произошло с вечно ссорящимися матерью и дочерью в комедии «Чумовая пятница».

Казалось бы, что может быть веселее? Но на самом деле эта забавная ситуация заставляет героинь не просто поменяться местами, а по-настоящему понять друг друга.

Психотерапевт Тесс начинает ценить сложности подростковой жизни, а её дочь Анна осознаёт, каково это — нести ответственность за семью. Через смешные и неловкие ситуации они не только находят путь к примирению, но и перенимают лучшие черты характера друг у друга.

«Мачеха»

В трогательной истории «Мачеха» зрителей знакомят с Джеки, чей муж уходит к другой — молодой и стильной Изабель. Непросто приходится всем: Джеки тяжело смириться с разводом, а Изабель — найти общий язык с двумя детьми, которые приходят в гости к отцу.

Постепенно, шаг за шагом, героиня учится быть не просто «чужой тётей», а по-настоящему близким человеком для ребят. Но судьба готовит новый удар — Джеки узнаёт о серьёзной болезни, и теперь ей предстоит подготовить детей и свою замену, мачеху, к жизни без неё.

Это кино — как тёплое одеяло: немного сентиментальное, очень душевное, но при этом честное.

«Мамма Mia!»

На солнечном греческом острове юная Софи тайком приглашает на свою свадьбу трёх мужчин — любого из них может оказаться её отцом. Ведь в молодости её мама Донна, которую обаятельно играет Мэрил Стрип, крутила роман сразу с тремя поклонниками. Теперь всем предстоит разобраться в этом весёлом хаосе под зажигательные хиты группы ABBA.

Этот музыкальный фильм — настоящий праздник жизни, где есть всё: яркие пейзажи, море юмора и трогательные моменты. А глядя на харизму Донны, совершенно не удивляешься, что в неё когда-то влюбились сразу трое мужчин.

