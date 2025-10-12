Меню
От «Танцора диско» до «Крокодила Данди»: 5 зарубежных фильмов, ради которых в СССР в кино пришли 263 000 000 человек

12 октября 2025 18:08
Кадр из фильма «Укрощение строптивого», «Кинг-Конг», «Укрощение строптивого»

Даже сейчас эту классику можно пересматривать снова и снова.

1980-е в СССР — десятилетие перемен, тревог и надежд. Но одно оставалось неизменным — любовь к кино. В залах было тесно, билеты раскупали заранее, а на экране всё чаще мелькали не только советские герои. Через щёлку железного занавеса в Союз хлынули иностранные фильмы — шумные, яркие, с другим дыханием жизни.

Советский зритель впервые по-настоящему увидел Голливуд, Италию, Индию и даже далёкую Австралию. Иностранные хиты собирали полные залы, а их герои становились кумирами миллионов. Вспомним пять самых кассовых зарубежных картин 1980-х, которые заставляли людей стоять в очередях у кинотеатров и аплодировать в финале.

5. «Крокодил Данди 2» (США, Австралия, 1988) — 45,8 млн зрителей

Австралийский охотник с гигантским ножом стал в СССР героем мечты — свободным, ироничным, немного безбашенным. Пол Хоган мгновенно превратился в икону мужественности, а сама Австралия — в страну, где хочется жить.

4. «Кинг-Конг» (США, 1976) — 47,1 млн зрителей

Фильм добрался до Союза с опозданием, но эффект произвёл мощный. Для советского зрителя гигантская обезьяна, карабкающаяся на небоскрёбы, стала воплощением настоящего чуда. Голливуд показал, как выглядит техническое волшебство.

3. «Кинг-Конг жив» (США, 1986) — 53,6 млн зрителей

Провалившийся на Западе сиквел внезапно стал хитом в СССР. Зрителей не смутила ни фантастичность сюжета, ни пластмассовые спецэффекты — им хотелось эмоций, а не реализма. Даже гигантская обезьяна могла стать народным любимцем.

2. «Укрощение строптивого» (Италия, 1980) — 56 млн зрителей

Челентано и Орнелла Мути — тандем, который не нуждался в переводе. Он ворчлив и груб, она — ослепительна и упряма. Их история покорила страну, уставшую от суровых реалий. Харизма Челентано работала лучше любой пропаганды.

1. «Танцор диско» (Индия, 1982) — 60,9 млн зрителей

Митхун Чакраборти стал главным секс-символом СССР. Его танцы под «Джими, Джими» превратились в национальный флешмоб, а Индию полюбили как родную. Этот фильм стал культурным мостом, объединившим миллионы — без перевода и без границ.

Эти ленты стали дыханием другой эпохи. Они дарили иллюзию свободы, музыку, смех и чуть-чуть мечты — того, чего тогда не хватало за пределами кинозала.

Фото: Кадр из фильма «Укрощение строптивого», «Кинг-Конг», «Укрощение строптивого»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
