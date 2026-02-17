Новый фильм c Биковичем от студии Михалкова: в 2026 году все ждут «Невский», а я хочу поскорее увидеть исторический проект о Петре I

Многие российские зрители обожают исторические проекты. Если вы относитесь к их числу, то в 2026 году вам стоит обратить внимание на проект «Рождение империи».

В сети появился тизер-трейлер исторической драмы «Рождение империи». Фильм подготовила студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия» и компании «Централ Партнершип», с поддержкой Фонда кино. Главную роль Петра I исполнил Александр Горбатов.

В актерский состав вошли Милош Бикович в роли Александра Меншикова, Алексей Гуськов как Борис Шереметев, Юлия Пересильд в образе Анны Монс и Ксения Утехина в роли Марты Скавронской. В картине также задействованы Виктор Добронравов, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и другие актёры. Именно дуэт Пересильд и Горбатов жду больше всего, ведь в 2021 году эти звезды великолепно сыграли любовную историю в сериале «Угрюм-река».

По сюжету, после возвращения из Великого посольства Петр Первый запускает затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к победе его ожидают разочарования, обман и предательства. Преодолев эти испытания, он станет Императором, найдёт настоящую любовь и провозгласит Россию великой империей.

Режиссером картины стал Андрей Кравчук. Сценарий написал Андрей Золотарев. Продюсерами проекта выступили Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Тульской областях.