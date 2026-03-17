От такого Павла Семенова бежать надо: сериал — крут, а Васильев стал совсем другим в этой роли

17 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Невский»

Жуткая роль любимого актера.

Сериал «Звоните ДиКаприо!» стал настоящим событием в мире телевидения, привлекая внимание зрителей своим оригинальным сюжетом. Одной из ярких фигур в этом проекте стал Антон Васильев, исполнивший роль Василия, друга главного героя Егора Румянцева, которого играет Александр Петров.

Про сюжет

Сюжет сериала вращается вокруг Егора Румянцева — человека, который олицетворяет собой все пороки современного общества. Егор — это циничный ловелас, который не ценит ни свою жизнь, ни окружающих, и ведет себя безответственно в своих поступках. Его беззаботная жизнь резко меняется, когда он узнает о своем ВИЧ-положительном статусе. Этот диагноз становится поворотным моментом, заставляющим зрителей задуматься о последствиях легкомысленного поведения.

В этом контексте роль Василия, сыгранного Антоном Васильевым, становится особенно значимой. Василий — это человек, который учился вместе с Егором, но выбрал другой путь, став владельцем ресторана. Тем не менее, его жизнь также полна проблем, ведь он страдает от алкоголизма и приступов белой горячки.

Гениальное исполнение

Антон Васильев блестяще справляется с ролью запойного алкоголика, придавая своему персонажу глубину и многослойность. Прямо хочется сказать БРАВО!

Его Василий — это не просто очередной образ, а жизненно важный персонаж, который отражает реалии жизни людей, оказавшихся в затруднительном положении. В финале, когда становится известно, что Егор заразил его девушку Полину ВИЧ, Василий уже не испытывает смущения или гнева. Это подчеркивает его моральное падение и потерю человеческого облика.

Васильеву удается передать ту подавленность и безнадежность, которые охватывают его героя. Его персонаж становится символом безысходности. Эта роль стала для Антона Васильева заметным шагом в его карьере. Если в других проектах, таких как «Невский», он играл смелого и решительного Павла Семенова, то в «Звоните ДиКаприо!» он демонстрирует совершенно другую грань своего таланта. Василий — это подонок, который не вызывает симпатии, и в этом заключается мастерство Васильева. Он заставляет зрителей поверить в правдоподобность своего персонажа, показывая, как легко можно потерять себя в мире, полном соблазнов и иллюзий.

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
