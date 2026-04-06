От такого Фомы из «Невского» захочется сбежать: этот детектив 2026 после четырех серий увлек, но Паламарчук там жуткий

Актер Дмитрий Паламарчук в последние годы особенно популярен среди поклонников российских детективов. Славу ему принесла роль Фомы в сериале «Невский». Однако актер нередко играет и весьма жуткие роли. Одна из таких в сериале «Зов русалки». Проект только начался, однако уже увлек зрителей.

О чем сериал

В маленьком городке происходят серия убийств с явными мистическими и ритуальными признаками. Следствие зашло в тупик, а жители винят во всём русалку, о которой ходит много легенд. Из Москвы присылают специалиста по серийным преступлениям Юрия Бахтина. Он не склонен верить в народные сказания, но по мере работы всё больше сомневается в своих убеждениях.

Абьюзер Паламарчук и страшный финал

В сериале Дмитрий играет кандидаты в депутаты Михаила Измайлова. Это очень циничный человек, который идет по головам ради достижения своей цели. Особенно он жесток со своим сыном. В тайне от жены он применяет к нему физическую силу. Неудивительно, что для героя заканчивается все трагично. Его находят мертвым. Однако мы раскрыли лишь маленький спойлер. Так как история еще не закончена.

Мне очень понравились первые четыре серии сериала. В сюжете много интересных завязок. Также увлекают камбэки в прошлое. Именно в прошлом, которое будет разгадывать Юрий Бахтин кроется все самое интересное. Зрителям начальные серии также понравились: