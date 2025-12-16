Меню
Судьба Гоцмана в «Ликвидации» была решена — Урсуляк поменял все в последний момент: от такого финала зрители бы рыдали

16 декабря 2025 07:00
Кадр из сериала «Ликвидация»

Первоначальный замысел был очень трагичным.

Сериал «Ликвидация», вышедший на экраны в 2007 году, стал одной из самых значимых работ в истории российского телевидения. Его сюжет, основанный на реальных событиях, погружает зрителя в непростую атмосферу послевоенной Одессы.

Пока вся страна залечивает раны и пытается вернуться к мирной жизни, в городе действует дерзкая преступная банда под руководством загадочного «Академика».

На борьбу с ним встаёт главный герой, оперативник Давид Гоцман. По мере расследования он понимает, что имеет дело не с обычными бандитами.

«Академик» оказывается не кем иным, как майором Кречетовым — основателем антисоветского подполья и немецким диверсантом, оставшимся после войны.

Фильм завоевал огромную любовь зрителей и статус культового. Однако многие его преданные поклонники даже не подозревают, что у этой легендарной истории мог быть совершенно иной финал.

Финал фильма

Давид Гоцман не просто раскрывает все нити преступного замысла, но и лично свершает правосудие, сбросив злодея Кречетова с высоты. Кульминацией же становится трогательная сцена в интернате, куда герой приезжает к своему приёмному сыну, Мишке Карасю.

Его там встречают верные друзья и возлюбленная Нора. Но этот ставший классическим и таким душевным финал мог быть совсем другим.

Кадр из сериала «Ликвидация»

Первоначальная идея

Замысел авторов был куда более суровым и трагичным. Давид Гоцман должен был погибнуть, и эта смерть должна была произойти на глазах у Мишки и Норы.

После похорон героя мальчик, согласно задумке, уезжал бы вместе с Норой в Москву, чтобы поступить в институт и стать кинорежиссёром.

Более того, к такому финалу зрителей плавно готовили на протяжении всего сериала. Многие отмечали, что в образе Гоцмана постоянно чувствовалась предельная усталость и физическое напряжение, создавалось ощущение, что он может остановиться в любой момент.

Однако в самый последний момент, уже на стадии монтажа, режиссёр Сергей Урсуляк принял решение изменить финал.

Ранее портал «Киноафиша» писал про сцену в «Ликвидации», которую зрители, кажется, разгадали спустя лишь 15 лет.

Фото: Кадры из сериала «Ликвидация»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
