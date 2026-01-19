Меню
От такого Джона Сноу в депрессии даже на HBO отказались: вот что хотели показать в спин-оффе «Игры престолов»

19 января 2026 15:13
Кадр из сериала «Игра престолов»

Подробности раскрыл Джордж Мартин.

Поклонники вселенной «Игры престолов» жаждут новых историй. Огромный и проработанный мир Вестероса продолжает манить зрителей. Многие надеются, что франшиза будет расширяться и дальше с помощью новых спин-оффов.

Издание The Hollywood Reporter пообщалось с писателем Джорджем Мартином. В беседе автор раскрыл некоторые детали и подтвердил, что работа над одним из потенциальных продолжений — сериалом о Джоне Сноу — была остановлена.

Спин-офф про Джона Сноу

Писатель отметил, что идея продолжения о Джоне Сноу казалась ему самой потенциальной. К концу истории персонаж был в изгнании, что не затрагивало судьбы других ключевых героев. Сам Мартин долго не хотел создавать сиквелы, так как финал его будущих книг будет отличаться от телевизионного.

Замысел сериала принадлежал актёру Киту Харингтону и сценаристам проекта «Порох». По их версии, зрители увидели бы Джона, живущего в полной изоляции.

Герой страдал бы от одиночества и последствий пережитого. В этой версии он даже прогнал бы своего лютоволка Призрака и избавился от легендарного меча.

Сюжет описывал его рутинную жизнь, где он строил хижины, чтобы затем их сжигать. Харингтон предполагал, что финалом станет смерть персонажа. Однако студии HBO не понравилась идея показывать сломленного и пассивного Джона Сноу, поэтому от проекта в итоге отказались.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Франшиза «Игры престолов»

Однако, по некоторым данным, идеи о продолжении истории Джона Сноу всё ещё живы. Они просто могут быть реализованы в ином формате. Одна из обсуждаемых концепций переносит действие в Эссос и включает в сюжет Арью Старк.

Впрочем, гарантий, что этот проект выйдет в свет, нет. По имеющейся информации, сам Кит Харингтон не слишком стремится снова вернуться к этой роли.

Сейчас HBO активно развивает вселенную «Игры престолов». Помимо успешно идущего приквела «Дом Дракона», канал недавно запустил сериал «Рыцарь Семи Королевств». В разработке находятся и другие проекты, включая возможные прямые продолжения оригинальной саги.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
