Меню
Русский English
Отмена
За 10 лет до «Великолепного века» вышел другой сериал о Хюррем и Сулеймане: разбираем плюсы и минусы

За 10 лет до «Великолепного века» вышел другой сериал о Хюррем и Сулеймане: разбираем плюсы и минусы

2 апреля 2026 19:06
Кадр из сериала «Великолепный век»

История любви султана и наложницы всегда привлекала внимание. 

Сериал «Великолепный век» уже больше 10 лет является для многих поклонников турдизи любимым сериалом, а история любви, созданная на экране, считается эталоном красоты, страсти и нежности. Однако мало, кто знает, что в 2003 году в Турции был выпущен сериал «Хюррем султан». Стоит ли его смотреть?

Что в нем не так

Сериал «Хюррем Султан» вызывает противоречивые оценки: зрители жалуются на технические и художественные недостатки, но признают наличие любопытных исторических эпизодов, которых потом нет в более известном «Великолепном веке».

Зрители отмечают скромность костюмов и интерьеров по сравнению с другими историческими драмами. На этом фоне и актеры кажутся менее яркими. Для меня весьма странен был выбор Сулеймана. Согласно истории при встрече с Хюррем ему было 25 лет, а актеру Али Сюрмели было далеко за 40 в момент съемок. При этом рядом с ним была молодая Гюльбен Эрген, которой было чуть за 30 и эта разница особо чувствовалась.

Что интересного показали

Несмотря на это, в сериале есть сильные стороны. В нём показаны исторические детали, редкие в популярных версиях истории. В частности, показан стойкий страх султана перед отравлением и практика проверять одежду на другом человеке перед тем, как надеть её самому. На экране эту роль выполняет Ибрагим, который примеряет вещи султана и служит своеобразным «дегустатором». Для Ибрагима самого также характерен страх к засыпанию: в детстве его якобы похитили во сне, и это отразилось на его личной жизни.

Сюжет сериала местами отличается от общепринятой версии: валиде там показана благожелательной к Хюррем и, по сюжету, именно она дала ей имя и воспитала до встречи с султаном.

Кроме перечисленных сцен, в картине присутствуют и другие сюжетные ходы, включая тайные комнаты дворца, которые усиливают интригу. В итоге сериал интересен тем, кто ценит исторические подробности, несмотря на технические и художественные огрехи.

То, чего нет в «Великолепном веке»

И ещё один любопытный факт. Помните большой скандал и обиду Сулеймана на Хюррем из‑за того, что она подслушивала заседания Дивана из тайной комнаты? Эту комнату она тайком велела построить, не сказав никому. Но в сериале «Хюррем Султан» всё показано иначе: там сама Хюррем просит султана устроить для неё такую комнату. И это происходит в то время, когда они едва знакомы — она только что забеременела своим первым сыном Мехмедом, а султан без колебаний соглашается.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше