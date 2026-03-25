От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3»

Режиссер не стал работать над лентой.

Судьба третьего «Терминатора» могла сложиться совершенно по-другому. После двух культовых частей, снятых Джеймсом Кэмероном, проект застрял в разработке на целое десятилетие из-за финансовых проблем.

Как выяснилось, возможность снять продолжение предлагали самому Ридли Скотту. Знаменитый постановщик «Чужого» не только отказался от работы, но и упустил астрономический гонорар.

Слова Ридли Скотта

Недавнее признание известного режиссёра многих удивило — ему действительно поступало предложение возглавить работу над фильмом «Терминатор 3: Восстание машин». Причём Скотту обещали гонорар в размере 20 миллионов долларов.

Такие условия он выторговал себе сам. Постановщик просто поинтересовался, сколько за участие в картине получит Арнольд Шварценеггер, и выдвинул встречное требование — назвал сумму, равную актёрскому гонорару.

Удивительно, но продюсеры согласились не раздумывая. Тем не менее режиссёр всё равно не стал подписывать контракт.

«Я не продаюсь», — с гордостью говорил он впоследствии.

Ридли Скотт и «Терминатор»

Ридли Скотт отказался от съёмок третьей части «Терминатора», даже несмотря на внушительный гонорар, поскольку осознавал: эта франшиза просто не соответствует его творческому почерку.