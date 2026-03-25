От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3»

25 марта 2026 09:54
Режиссер не стал работать над лентой.  

Судьба третьего «Терминатора» могла сложиться совершенно по-другому. После двух культовых частей, снятых Джеймсом Кэмероном, проект застрял в разработке на целое десятилетие из-за финансовых проблем.

Как выяснилось, возможность снять продолжение предлагали самому Ридли Скотту. Знаменитый постановщик «Чужого» не только отказался от работы, но и упустил астрономический гонорар.

Слова Ридли Скотта

Недавнее признание известного режиссёра многих удивило — ему действительно поступало предложение возглавить работу над фильмом «Терминатор 3: Восстание машин». Причём Скотту обещали гонорар в размере 20 миллионов долларов.

Такие условия он выторговал себе сам. Постановщик просто поинтересовался, сколько за участие в картине получит Арнольд Шварценеггер, и выдвинул встречное требование — назвал сумму, равную актёрскому гонорару.

Удивительно, но продюсеры согласились не раздумывая. Тем не менее режиссёр всё равно не стал подписывать контракт.

«Я не продаюсь», — с гордостью говорил он впоследствии.

Ридли Скотт и «Терминатор»

Ридли Скотт отказался от съёмок третьей части «Терминатора», даже несмотря на внушительный гонорар, поскольку осознавал: эта франшиза просто не соответствует его творческому почерку.

«"Терминатор" — по сути комикс. А я всегда тяготел к реалистичности. Моя интерпретация стала бы ошибкой и всё испортила», — объяснил постановщик.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 3: Восстание машин» (2003)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Читать дальше 26 марта 2026
«Бегите глупцы» от Гэндальфа стало мемом, но он никогда так не говорил: в русском переводе «Властелина колец» всё переврали «Бегите глупцы» от Гэндальфа стало мемом, но он никогда так не говорил: в русском переводе «Властелина колец» всё переврали Читать дальше 24 марта 2026
Настоящие значения имен Джона Коннора и Сары переворачивают весь смысл «Терминатора»: хитрость Кэмерона разгадали фанаты Настоящие значения имен Джона Коннора и Сары переворачивают весь смысл «Терминатора»: хитрость Кэмерона разгадали фанаты Читать дальше 24 марта 2026
Настоящий финал «Грани будущего» зрители так и не увидели: вот что вырезали из фильма в последний момент Настоящий финал «Грани будущего» зрители так и не увидели: вот что вырезали из фильма в последний момент Читать дальше 24 марта 2026
Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Читать дальше 23 марта 2026
36 млн зрителей: на этот фильм у советских кинотеатров скапливались очереди — все хотели хоть глазком увидеть кадры 18+ 36 млн зрителей: на этот фильм у советских кинотеатров скапливались очереди — все хотели хоть глазком увидеть кадры 18+ Читать дальше 22 марта 2026
Данила Багров остался один в «Брате» непроста: причина кроется в его прошлом Данила Багров остался один в «Брате» непроста: причина кроется в его прошлом Читать дальше 27 марта 2026
Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Читать дальше 26 марта 2026
Об этих трех ляпах «Великолепного века» редко говорят: а ведь наврали даже про Хюррем Об этих трех ляпах «Великолепного века» редко говорят: а ведь наврали даже про Хюррем Читать дальше 25 марта 2026
