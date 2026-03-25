От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3»

Судьба третьего «Терминатора» могла сложиться совершенно по-другому. После двух культовых частей, снятых Джеймсом Кэмероном, проект застрял в разработке на целое десятилетие из-за финансовых проблем.
Как выяснилось, возможность снять продолжение предлагали самому Ридли Скотту. Знаменитый постановщик «Чужого» не только отказался от работы, но и упустил астрономический гонорар.
Слова Ридли Скотта
Недавнее признание известного режиссёра многих удивило — ему действительно поступало предложение возглавить работу над фильмом «Терминатор 3: Восстание машин». Причём Скотту обещали гонорар в размере 20 миллионов долларов.
Такие условия он выторговал себе сам. Постановщик просто поинтересовался, сколько за участие в картине получит Арнольд Шварценеггер, и выдвинул встречное требование — назвал сумму, равную актёрскому гонорару.
Удивительно, но продюсеры согласились не раздумывая. Тем не менее режиссёр всё равно не стал подписывать контракт.
«Я не продаюсь», — с гордостью говорил он впоследствии.
Ридли Скотт и «Терминатор»
Ридли Скотт отказался от съёмок третьей части «Терминатора», даже несмотря на внушительный гонорар, поскольку осознавал: эта франшиза просто не соответствует его творческому почерку.
«"Терминатор" — по сути комикс. А я всегда тяготел к реалистичности. Моя интерпретация стала бы ошибкой и всё испортила», — объяснил постановщик.