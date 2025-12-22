Меню
Киноафиша Статьи От создателя «Невского»: город без камер и засады вместо вызовов — НТВ запускает детектив о полицейской работе на новых территориях

22 декабря 2025 10:52
«Новая земля»

Здесь работа офицеров всегда сопряжена с риском для жизни.

Сериал «Новая земля» — один из ключевых детективных проектов телеканала НТВ, запланированный к показу в 2026 году.

Это первый сериал канала, действие которого полностью разворачивается на территории нового субъекта Российской Федерации. География здесь принципиальна: она формирует не только визуальную среду, но и саму логику полицейской работы.

Город без привычного контроля

Сюжет строится вокруг Бердянска — города, где отсутствует плотная система уличного видеонаблюдения, а проверка машины на взрывные устройства становится ежедневной процедурой.

Любой выезд может обернуться засадой, а задержание — применением тяжелого оружия. В таких условиях полицейская рутина перестает быть рутиной, а решения принимаются без привычной подстраховки.

«Новая земля»

Герой, который возвращается в другую реальность

Главную роль в проекте исполняет Александр Константинов — звезда сериала «Комитет» и других остросюжетных драм.

Его герой Тимофей Забелин — оперативник в отставке, который возвращается в родной город и начинает работать в местной полиции. Он быстро понимает, что прежний опыт не дает готовых ответов, а баланс между законом и реальностью приходится выстраивать заново.

Кто стоит за проектом и кто в кадре

Режиссером сериала «Новая земля» выступил Михаил Вассербаум — один из ключевых постановщиков детективной линейки НТВ и других каналов.

В его фильмографии — «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Невский», «Шеф», «Адмиралы района», «Реализация» и «Комитет». Это режиссер, хорошо знакомый с жанром полицейского сериала и его телевизионной драматургией.

Также в картине задействованы актеры: Олег Назаров, Алексей Анищенко, Андрей Богданов, Дарья Паутова, Андрей Аладьин, Владислав Демьяненко, Руслан Кацагаджиев и Геннадий Яковлев.

Производством сериала занимается кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу телеканала НТВ.

«Новая земля» расширяет привычную для НТВ детективную модель, сохраняя жанр, но меняя условия, в которых работает полиция.

Вам будет интересно: 2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы

Фото: Кадр из сериала «Новая земля»
Анна Адамайтес
