От создателя «Невского»: город без камер и засады вместо вызовов — НТВ запускает детектив о полицейской работе на новых территориях

Сериал «Новая земля» — один из ключевых детективных проектов телеканала НТВ, запланированный к показу в 2026 году.
Это первый сериал канала, действие которого полностью разворачивается на территории нового субъекта Российской Федерации. География здесь принципиальна: она формирует не только визуальную среду, но и саму логику полицейской работы.
Город без привычного контроля
Сюжет строится вокруг Бердянска — города, где отсутствует плотная система уличного видеонаблюдения, а проверка машины на взрывные устройства становится ежедневной процедурой.
Любой выезд может обернуться засадой, а задержание — применением тяжелого оружия. В таких условиях полицейская рутина перестает быть рутиной, а решения принимаются без привычной подстраховки.
Герой, который возвращается в другую реальность
Главную роль в проекте исполняет Александр Константинов — звезда сериала «Комитет» и других остросюжетных драм.
Его герой Тимофей Забелин — оперативник в отставке, который возвращается в родной город и начинает работать в местной полиции. Он быстро понимает, что прежний опыт не дает готовых ответов, а баланс между законом и реальностью приходится выстраивать заново.
Кто стоит за проектом и кто в кадре
Режиссером сериала «Новая земля» выступил Михаил Вассербаум — один из ключевых постановщиков детективной линейки НТВ и других каналов.
В его фильмографии — «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Невский», «Шеф», «Адмиралы района», «Реализация» и «Комитет». Это режиссер, хорошо знакомый с жанром полицейского сериала и его телевизионной драматургией.
Также в картине задействованы актеры: Олег Назаров, Алексей Анищенко, Андрей Богданов, Дарья Паутова, Андрей Аладьин, Владислав Демьяненко, Руслан Кацагаджиев и Геннадий Яковлев.
Производством сериала занимается кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу телеканала НТВ.
«Новая земля» расширяет привычную для НТВ детективную модель, сохраняя жанр, но меняя условия, в которых работает полиция.
Вам будет интересно: 2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы