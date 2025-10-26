Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск

От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск

26 октября 2025 21:31
Кадр из сериала «Отель «Костьера»»

Шесть серий, Амальфи, похищение и бицепсы Джесси Уильямса — Amazon создал картину, которую приятно смотреть, даже если не любишь боевики.

Новый сериал Amazon «Отель „Костьера“» (Hotel Costiera) — это сочетание итальянской роскоши, детективной истории и харизмы Джесси Уильямса.

Создатели проекта — режиссёр Адам Бернштейн («Во все тяжкие») и продюсер Люка Бернабей («Великолепные Медичи») — сделали ставку не только на сюжет, но и атмосферу.

Шесть серий на побережье Амальфи

Главный герой — бывший морпех Даниэль де Лука, вернувшийся в Италию за новой жизнью.

Он устраивается «решалой» в элитный отель на побережье Амальфи и мгновенно оказывается в центре интриг: дочь владельца похищена, за дорогими фасадами скрываются грязные секреты.

Впрочем, герою удаётся быть и телохранителем, и детективом, и почти Джеймсом Бондом в одном лице.

Красота побеждает драму

Не стоит ждать от «Отеля „Костьера“» глубины, это скорее зрелище, где солнце, море, яхты и идеальные костюмы делают половину работы. IMDb-рейтинг 6.6 подтверждает: проект не шедевр, но смотреть приятно.

Один из рецензентов на Rotten Tomatoes отметил, что сериал «выглядит как реклама Италии, но это именно то, чего зритель ждал от Amazon этой осенью».

От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск

Для тех, кто любит лёгкие детективы

Создатели не пытаются усложнять сюжет. Каждая серия — отдельная мини-история с элементами боевика, но общий сюжет склеен ровно настолько, чтобы хотелось включить следующую.

Главная сила сериала — его настроение. Красивые кадры, лёгкий юмор, шпионские интриги и ни грамма мрака. И да — после финала действительно хочется в отпуск.

Также прочитайте: Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными

Фото: Кадры из сериала «Отель «Костьера»»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо»: Триикс Медиа раскрыла уникальные кадры со съемок «Первого отдела-5» (фото) «Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо»: Триикс Медиа раскрыла уникальные кадры со съемок «Первого отдела-5» (фото) Читать дальше 26 октября 2025
Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Читать дальше 25 октября 2025
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения «Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения Читать дальше 25 октября 2025
НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже Читать дальше 24 октября 2025
«Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято «Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято Читать дальше 24 октября 2025
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными Читать дальше 24 октября 2025
Российские «Зачарованные»: на СТС выйдет сериал с Муцениеце про трех обманщиц, которые внезапно получили магические силы Российские «Зачарованные»: на СТС выйдет сериал с Муцениеце про трех обманщиц, которые внезапно получили магические силы Читать дальше 24 октября 2025
«Мир начинает рушиться»: герой Борисова – единственный у кого нет прототипа в «Хрониках русской революции», но сериалу это пошло на пользу «Мир начинает рушиться»: герой Борисова – единственный у кого нет прототипа в «Хрониках русской революции», но сериалу это пошло на пользу Читать дальше 22 октября 2025
100% свежести на Rotten Tomatoes и ни каплей меньше: критики назвали «Историю Рэдзэ» лучшим фильмом по аниме последних лет — так за что хвалят? 100% свежести на Rotten Tomatoes и ни каплей меньше: критики назвали «Историю Рэдзэ» лучшим фильмом по аниме последних лет — так за что хвалят? Читать дальше 26 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше