От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск

Шесть серий, Амальфи, похищение и бицепсы Джесси Уильямса — Amazon создал картину, которую приятно смотреть, даже если не любишь боевики.

Новый сериал Amazon «Отель „Костьера“» (Hotel Costiera) — это сочетание итальянской роскоши, детективной истории и харизмы Джесси Уильямса.

Создатели проекта — режиссёр Адам Бернштейн («Во все тяжкие») и продюсер Люка Бернабей («Великолепные Медичи») — сделали ставку не только на сюжет, но и атмосферу.

Шесть серий на побережье Амальфи

Главный герой — бывший морпех Даниэль де Лука, вернувшийся в Италию за новой жизнью.

Он устраивается «решалой» в элитный отель на побережье Амальфи и мгновенно оказывается в центре интриг: дочь владельца похищена, за дорогими фасадами скрываются грязные секреты.

Впрочем, герою удаётся быть и телохранителем, и детективом, и почти Джеймсом Бондом в одном лице.

Красота побеждает драму

Не стоит ждать от «Отеля „Костьера“» глубины, это скорее зрелище, где солнце, море, яхты и идеальные костюмы делают половину работы. IMDb-рейтинг 6.6 подтверждает: проект не шедевр, но смотреть приятно.

Один из рецензентов на Rotten Tomatoes отметил, что сериал «выглядит как реклама Италии, но это именно то, чего зритель ждал от Amazon этой осенью».

Для тех, кто любит лёгкие детективы

Создатели не пытаются усложнять сюжет. Каждая серия — отдельная мини-история с элементами боевика, но общий сюжет склеен ровно настолько, чтобы хотелось включить следующую.

Главная сила сериала — его настроение. Красивые кадры, лёгкий юмор, шпионские интриги и ни грамма мрака. И да — после финала действительно хочется в отпуск.

Также прочитайте: Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными