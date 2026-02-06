От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом

Шоураннеры «Фишера» Сергей Кальварский и Наталья Капустина работают над игровым фильмом про Игоря Талькова вместе с «Первым каналом». Что стоит ждать от картины?

Сюжет

Детектив о жизни и гибели советского рок-музыканта Игоря Талькова. В центре сюжета — судьба певца и обстоятельства его смерти. Фильм рассказывает о событиях, предшествовавших загадочной и трагической гибели Талькова в 1991 году. Певец погиб на пике карьеры, и картина пытается восстановить хронологию тех последних месяцев и объяснить, что к этому привело.

Что еще известно

Пока подробности съемок не раскрывают. Однако появлялась информация, что создатели ведут переговоры с семьей певца. Режиссером проекта выступит Евгений Сангаджиев. Он активно снимается в фильмах и сериалах, однако в его фильмографии есть уже и режиссерские проекты, в том числе культовый сериал «Балет», главную роль в котором исполнил Игорь Гордин.

Плохого итога не придвидется. Среди продюсеров картины легендарный Федор Бондарчук.