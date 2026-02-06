Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом

От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом

6 февраля 2026 12:00
Игорь Тальков

Проект находится в производстве. 

Шоураннеры «Фишера» Сергей Кальварский и Наталья Капустина работают над игровым фильмом про Игоря Талькова вместе с «Первым каналом». Что стоит ждать от картины?

Сюжет

Детектив о жизни и гибели советского рок-музыканта Игоря Талькова. В центре сюжета — судьба певца и обстоятельства его смерти. Фильм рассказывает о событиях, предшествовавших загадочной и трагической гибели Талькова в 1991 году. Певец погиб на пике карьеры, и картина пытается восстановить хронологию тех последних месяцев и объяснить, что к этому привело.

Что еще известно

Пока подробности съемок не раскрывают. Однако появлялась информация, что создатели ведут переговоры с семьей певца. Режиссером проекта выступит Евгений Сангаджиев. Он активно снимается в фильмах и сериалах, однако в его фильмографии есть уже и режиссерские проекты, в том числе культовый сериал «Балет», главную роль в котором исполнил Игорь Гордин.

Плохого итога не придвидется. Среди продюсеров картины легендарный Федор Бондарчук.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ Читать дальше 6 февраля 2026
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела» Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела» Читать дальше 6 февраля 2026
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик Читать дальше 6 февраля 2026
Все засмотрели «Анну-детективъ» до дыр, но есть другой сериал: актриса не хуже Никифоровой, а рейтинг 8.4 Все засмотрели «Анну-детективъ» до дыр, но есть другой сериал: актриса не хуже Никифоровой, а рейтинг 8.4 Читать дальше 6 февраля 2026
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали «Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали Читать дальше 5 февраля 2026
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех «Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех Читать дальше 5 февраля 2026
Этот сериал со Снаткиной прятали 6 лет: многие сравнивают с «Золотым дном», а я не ожидала увидеть Анну в такой роли Этот сериал со Снаткиной прятали 6 лет: многие сравнивают с «Золотым дном», а я не ожидала увидеть Анну в такой роли Читать дальше 5 февраля 2026
Аверин рассказал про «безудержный секс» в «Склифосовском»: «На меня возлагают большие надежды» Аверин рассказал про «безудержный секс» в «Склифосовском»: «На меня возлагают большие надежды» Читать дальше 5 февраля 2026
Пропал с экранов и не спас сына от тюрьмы: где сейчас знаменитый доктор Купитман из «Интернов» Пропал с экранов и не спас сына от тюрьмы: где сейчас знаменитый доктор Купитман из «Интернов» Читать дальше 4 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше